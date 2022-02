Quickly check which app is currently in the foreground. Returns the full path.

npm install windows-active-process

const { getActiveProcessName } = require('windows-active-process') const activeProcess = getActiveProcessName() // For instance 'C: \ Users \ felixr \ AppData \ Local \ hyper \ app -1.3.1 \ Hyper .exe'

License

MIT, please see LICENSE for details. Copyright (c) 2017 Felix Rieseberg.