Tiny WebWorker for Server

require() is available for flexible inline Worker scripts. Optional parameters args Array & options Object; see child_process.fork() documentation.

Example

Creating a Worker from a file

The worker script:

onmessage = function ( ev ) { postMessage(ev.data); };

The core script:

var Worker = require ( "tiny-worker" ); var worker = new Worker( "repeat.js" ); worker.onmessage = function ( ev ) { console .log(ev.data); worker.terminate(); }; worker.postMessage( "Hello World!" );

Enable ES6 import/export within Worker file

The worker helper script (helper.js):

export const dataFormatter = ( data ) => { return ` ${data} World!` ; };

The worker script (repeat.js):

import { dataFormatter } from "./helper" ; onmessage = function ( ev ) { const data = dataFormatter(ev.data); postMessage(data); };

The core script:

var Worker = require ( "tiny-worker" ); var worker = new Worker( "repeat.js" , [], { esm : true }); worker.onmessage = function ( ev ) { console .log(ev.data); worker.terminate(); }; worker.postMessage( "Hello" );

Creating a Worker from a Function

var Worker = require ( "tiny-worker" ); var worker = new Worker( function ( ) { self.onmessage = function ( ev ) { postMessage(ev.data); }; }); worker.onmessage = function ( ev ) { console .log(ev.data); worker.terminate(); }; worker.postMessage( "Hello World!" );

Debugging

To be able to debug a child process, it must have a differnt debug port than the parent. Tiny worker does this by adding a random port within a range to the parents debug port. The default Range is [1, 300] , it can be changed with the setRange(min, max) method. To disable any automatic port redirection set options.noDebugRedirection = true .

automatic redirection

var Worker = require ( "tiny-worker" ); Worker.setRange( 2 , 20 ); var worker = new Worker( function ( ) { postMessage(process.debugPort); }); worker.onmessage = function ( ev ) { console .log(ev.data); worker.terminate(); }

manual redirection

var Worker = require ( "tiny-worker" ); var worker = new Worker( function ( ) { postMessage(process.debugPort); }, [], { noDebugRedirection : true , execArgv : [ "--debug=1235" ]}); worker.onmessage = function ( ev ) { console .log(ev.data); worker.terminate(); }

Properties

onmessage

Message handler, accepts an Event

onerror

Error handler, accepts an Event

API

Adds an event listener

Broadcasts a message to the Worker

Terminates the Worker

static setRange(min, max)

Sets range for debug ports, only affects current process. Returns true if successful.

FAQ

I have an orphaned child process that lives on past the parent process' lifespan

Most likely a SIGTERM or SIGINT is not reaching the child process

How do I insure all process are terminated?

In your core script register a listener for SIGTERM or SIGINT via process.on() which terminates (all) worker process(es) and then gracefully shutdowns via process.exit(0);

Why SIGTERM or SIGINT ?

Unix/BSD will work with SIGTERM , but if you also need to support Windows use SIGINT

License

Copyright (c) 2019 Jason Mulligan Licensed under the BSD-3 license