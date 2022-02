Get current wifi password

Install

$ npm install wifi- password

Usage

const wifiPassword = require ( 'wifi-password' ); wifiPassword().then( password => { console .log(password); });

API

Returns a promise that resolves to a string containing the password.

name

Type: string

Get the wifi password for a specified known network.

Related

wifi-password-cli - CLI for this module.

License

MIT © Kevin Mårtensson