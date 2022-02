A javascript implementation of the WHOIS protocol for node.js

Installation

Installing npm (node package manager)

$ curl http://npmjs.org/install.sh | sh

Installing node-whoisclient

$ npm install whoisclient

Usage

Basic Example

var whois = require ( 'whoisclient' ); whois.query( 'google.com' , function ( data ) { console .log(data); });

Advanced Example

var whois = require ( 'whoisclient' ); var options = { server : 'whois.server.tld' , port : 43 }; whois.query( 'google.com' , options, function ( data ) { console .log(data); });

Roadmap