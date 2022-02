WHMCS Node Module

WHMCS' API Node client.

Install Node.js version 12.0.0 or higher.

Installation

npm install whmcs

Usage

First you need to instantiate it.

You can instantiate with api credentials:

const config = { apiIdentifier : '<your_api_identifier>' , apiSecret : '<your_api_secret>' , accesskey : '<your_access_key>' , serverUrl : 'http://127.0.0.1' , userAgent : '<your_user_agent>' }; const wclient = new WHMCS(config);

Or you can instantiate with administrator username and MD5 hashed password:

const config = { username : process.env.WHMCS_USER || '<your_admin_username>' , password : process.env.WHMCS_PASSWORD || '<your_md5_hashed_password>' , accesskey : '<your_access_key>' , serverUrl : 'http://127.0.0.1' , userAgent : '<your_user_agent>' }; const whmcs = new WHMCS(config);

With the created WHMCS client, you should get the category/module you want (see available modules) and call the method you need.

For example, you can fetch 10 users like this:

const parameters = { limitstart : 0 , limitnum : 10 }; whmcs.users.getUsers(parameters) .then( details => { ... }) .catch( err => { ... });

If you want/need to, you can use callbacks instead:

const parameters = { limitstart : 0 , limitnum : 10 }; whmcs.users.getUsers(parameters, function ( err, details ) { ... });

Module architecture

This node-js module follows WHMCS' API Index structure, which have functions organized by categories. Every category is represented here by a module Object, and each module has public methods representing WHMCS' functions.

When WHMCS' function requires parameters, they must be grouped in a JSON Object and then can be set as the first argument of the method. If no parameters are required, this argument must not be set. The "callback" argument is optional, and when not provided the method returns a Promise. This pattern is shared all across the modules public methods.



Implemented functions

The WHMCS' API Index can be updated anytime, so you must check below which functions are implemented (expand to show the function list).

Addons UpdateClientAddon: updateClientAddon(parameters, [callback])

Affiliates - AffiliateActivate: affiliateActivate(parameters, [callback]) - GetAffiliates: getAffiliates(parameters, [callback])

Authentication - CreateOAuthCredential: createOAuthCredential(parameters, [callback]) - CreateSsoToken: createSsoToken(parameters, [callback]) - DeleteOAuthCredential: deleteOAuthCredential(parameters, [callback]) - ListOAuthCredentials: listOAuthCredentials(parameters, [callback]) - UpdateOAuthCredential: updateOAuthCredential(parameters, [callback]) - ValidateLogin: validateLogin(parameters, [callback])

Billing AcceptQuote: acceptQuote(parameters, [callback])

AddBillableItem: addBillableItem(parameters, [callback])

AddCredit: addCredit(parameters, [callback])

AddInvoicePayment: addInvoicePayment(parameters, [callback])

AddPayMethod: addPayMethod(parameters, [callback])

AddTransaction: addTransaction(parameters, [callback])

ApplyCredit: applyCredit(parameters, [callback])

CapturePayment: capturePayment(parameters, [callback])

CreateInvoice: createInvoice(parameters, [callback])

CreateQuote: createQuote(parameters, [callback])

DeletePayMethod: deletePayMethod(parameters, [callback])

DeleteQuote: deleteQuote(parameters, [callback])

GenInvoices: genInvoices(parameters, [callback])

GetCredits: getCredits(parameters, [callback])

GetInvoice: getInvoice(parameters, [callback])

GetInvoices: getInvoices(parameters, [callback])

GetPayMethods: getPayMethods(parameters, [callback])

GetQuotes: getQuotes(parameters, [callback])

GetTransactions: getTransactions(parameters, [callback])

SendQuote: sendQuote(parameters, [callback])

UpdateInvoice: updateInvoice(parameters, [callback])

UpdatePayMethod: updatePayMethod(parameters, [callback])

UpdateQuote: updateQuote(parameters, [callback])

UpdateTransaction: updateTransaction(parameters, [callback])

Client AddClient: addClient(parameters, [callback])

AddContact: addContact(parameters, [callback])

CloseClient: closeClient(parameters, [callback])

DeleteClient: deleteClient(parameters, [callback])

DeleteContact: deleteContact(parameters, [callback])

GetCancelledPackages: getCancelledPackages(parameters, [callback])

GetClientGroups: getClientGroups([callback])

GetClientPassword: getClientPassword(parameters, [callback])

GetClients: getClients(parameters, [callback])

GetClientsAddons: getClientsAddons(parameters, [callback])

GetClientsDetails: getClientsDetails(parameters, [callback])

GetClientsDomains: getClientsDomains(parameters, [callback])

GetClientsProducts: getClientsProducts(parameters, [callback])

GetContacts: getContacts(parameters, [callback])

GetEmails: getEmails(parameters, [callback])

UpdateClient: updateClient(parameters, [callback])

UpdateContact: updateContact(parameters, [callback])

Domains CreateOrUpdateTLD: createOrUpdateTLD(parameters, [callback])

DomainGetLockingStatus: domainGetLockingStatus(parameters, [callback])

DomainGetNameservers: domainGetNameservers(parameters, [callback])

DomainGetWhoisInfo: domainGetWhoisInfo(parameters, [callback])

DomainRegister: domainRegister(parameters, [callback])

DomainRelease: domainRelease(parameters, [callback])

DomainRenew: domainRenew(parameters, [callback])

DomainRequestEPP: domainRequestEPP(parameters, [callback])

DomainToggleIdProtect: domainToggleIdProtect(parameters, [callback])

DomainTransfer: domainTransfer(parameters, [callback])

DomainUpdateLockingStatus: domainUpdateLockingStatus(parameters, [callback])

DomainUpdateNameservers: domainUpdateNameservers(parameters, [callback])

DomainUpdateWhoisInfo: domainUpdateWhoisInfo(parameters, [callback])

DomainWhois: domainWhois(parameters, [callback])

GetTLDPricing: getTLDPricing(parameters, [callback])

UpdateClientDomain: updateClientDomain(parameters, [callback])

Module ActivateModule: activateModule(parameters, [callback])

DeactivateModule: deactivateModule(parameters, [callback])

GetModuleConfigurationParameters: getModuleConfigurationParameters(parameters, [callback])

GetModuleQueue: getModuleQueue(parameters, [callback])

UpdateModuleConfiguration: updateModuleConfiguration(parameters, [callback])

Module AcceptOrder: acceptOrder(parameters, [callback])

AddOrder: addOrder(parameters, [callback])

CancelOrder: cancelOrder(parameters, [callback])

DeleteOrder: deleteOrder(parameters, [callback])

FraudOrder: fraudOrder(parameters, [callback])

GetOrders: getOrders(parameters, [callback])

GetOrderStatuses: getOrderStatuses([callback])

GetProducts: getProducts(parameters, [callback])

GetPromotions: getPromotions(parameters, [callback])

OrderFraudCheck: orderFraudCheck(parameters, [callback])

PendingOrder: pendingOrder(parameters, [callback])

Products AddProduct: addProduct(parameters, [callback])

Project Management AddProjectMessage: addProjectMessage(parameters, [callback])

AddProjectTask: addProjectTask(parameters, [callback])

CreateProject: createProject(parameters, [callback])

DeleteProjectTask: deleteProjectTask(parameters, [callback])

EndTaskTimer: endTaskTimer(parameters, [callback])

GetProject: getProject(parameters, [callback])

GetProjects: getProjects(parameters, [callback])

StartTaskTimer: startTaskTimer(parameters, [callback])

UpdateProject: updateProject(parameters, [callback])

UpdateProjectTask: updateProjectTask(parameters, [callback])

Servers GetHealthStatus: getHealthStatus(parameters, [callback])

GetServers: getServers(parameters, [callback])

Service ModuleChangePackage: moduleChangePackage(parameters, [callback])

ModuleChangePw: moduleChangePw(parameters, [callback])

ModuleCreate: moduleCreate(parameters, [callback])

ModuleCustom: moduleCustom(parameters, [callback])

ModuleSuspend: moduleSuspend(parameters, [callback])

ModuleTerminate: moduleTerminate(parameters, [callback])

ModuleUnsuspend: moduleUnsuspend(parameters, [callback])

UpdateClientProduct: updateClientProduct(parameters, [callback])

UpgradeProduct: upgradeProduct(parameters, [callback])

Support AddAnnouncement: addAnnouncement(parameters, [callback])

AddCancelRequest: addCancelRequest(parameters, [callback])

AddClientNote: addClientNote(parameters, [callback])

AddTicketNote: addTicketNote(parameters, [callback])

AddTicketReply: addTicketReply(parameters, [callback])

blockTicketSender: blockTicketSender(parameters, [callback])

DeleteAnnouncement: deleteAnnouncement(parameters, [callback])

DeleteTicket: deleteTicket(parameters, [callback])

DeleteTicketNote: deleteTicketNote(parameters, [callback])

DeleteTicketReply: deleteTicketReply(parameters, [callback])

GetAnnouncements: getAnnouncements(parameters, [callback])

MergeTicket: mergeTicket(parameters, [callback])

OpenTicket: openTicket(parameters, [callback])

UpdateTicket: updateTicket(parameters, [callback])

UpdateTicketReply: updateTicketReply(parameters, [callback])

System AddBannedIp: addBannedIp(parameters, [callback])

DecryptPassword: decryptPassword(parameters, [callback])

EncryptPassword: encryptPassword(parameters, [callback])

GetActivityLog: getActivityLog(parameters, [callback])

GetAdminDetails: getAdminDetails([callback])

GetAdminUsers: getAdminUsers(parameters, [callback])

GetAutomationLog: getAutomationLog(parameters, [callback])

GetConfigurationValue: getConfigurationValue(parameters, [callback])

GetCurrencies: getCurrencies([callback])

GetEmailTemplates: getEmailTemplates(parameters, [callback])

GetPaymentMethods: getPaymentMethods([callback])

GetStaffOnline: getStaffOnline([callback])

GetStats: getStats(parameters, [callback])

GetToDoItems: getToDoItems(parameters, [callback])

GetToDoItemStatuses: getToDoItemStatuses([callback])

LogActivity: logActivity(parameters, [callback])

SendAdminEmail: sendAdminEmail(parameters, [callback])

SendEmail: sendEmail(parameters, [callback])

SetConfigurationValue: setConfigurationValue(parameters, [callback])

TriggerNotificationEvent: triggerNotificationEvent(parameters, [callback])

UpdateAdminNotes: updateAdminNotes(parameters, [callback])

UpdateAnnouncement: updateAnnouncement(parameters, [callback])

UpdateToDoItem: updateToDoItem(parameters, [callback])

WhmcsDetails: whmcsDetails([callback])

Tickets GetSupportDepartments: getSupportDepartments(parameters, [callback])

GetSupportStatuses: getSupportStatuses(parameters, [callback])

GetTicket: getTicket(parameters, [callback])

GetTicketAttachment: getTicketAttachment(parameters, [callback])

GetTicketCounts: getTicketCounts(parameters, [callback])

GetTicketNotes: getTicketNotes(parameters, [callback])

GetTicketPredefinedCats: getTicketPredefinedCats([callback])

GetTicketPredefinedReplies: getTicketPredefinedReplies(parameters, [callback])

GetTickets: getTickets(parameters, [callback])

Users AddUser: addUser(parameters, [callback])

CreateClientInvite: createClientInvite(parameters, [callback])

DeleteUserClient: deleteUserClient(parameters, [callback])

GetPermissionsList: getPermissionsList([callback])

GetUserPermissions: getUserPermissions(parameters, [callback])

GetUsers: getUsers(parameters, [callback])

ResetPassword: resetPassword(parameters, [callback])

UpdateUser: updateUser(parameters, [callback])

UpdateUserPermissions: updateUserPermissions(parameters, [callback])

Custom API functions

It is possible to call custom functions using the method callApi:

const parameters = { paramx : 'x' , paramy : 'y' }; whmcs.callApi( 'CustomFunctionName' , parameters) .then( details => { ... }) .catch( err => { ... });

Tests

Tests are implemented using mocha and chai . Run them with npm test .

License

Pedro Dias - @pedromdias

Licensed under the Apache license, version 2.0 (the "license"); You may not use this file except in compliance with the license. You may obtain a copy of the license at:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the license is distributed on an "as is" basis, without warranties or conditions of any kind, either express or implied. See the license for the specific language governing permissions and limitations under the license.