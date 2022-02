Animated wheel navigation JavaScript library based on modified Raphaël.js (SVG/VML).

It works on all major desktop and mobile browser.

Possible uses:

For more insight please visit https://wheelnavjs.softwaretailoring.net

Demos are available on CodePen

You can find answers on StackOverflow and GitHub issues

Using

Via JavaScript

HTML

< div id = "divWheelnav" > </ div >

JS

var myWheelnav = new wheelnav( "divWheelnav" ); myWheelnav.slicePathFunction = slicePath().WheelSlice; myWheelnav.colors = colorpalette.parrot; myWheelnav.createWheel([icon.smile, icon.star, icon.fork, icon.$]);

Via data attributes

HTML

< div id = "divWheelnav" data-wheelnav data-wheelnav-slicepath = "WheelSlice" data-wheelnav-colors = "#D80351,#F5D908,#00A3EE,#929292" > < div data-wheelnav-navitemicon = "smile" > smile </ div > < div data-wheelnav-navitemicon = "star" > star </ div > < div data-wheelnav-navitemicon = "fork" > fork </ div > < div data-wheelnav-navitemicon = "$" > donate </ div > </ div >

JS

var myWheelnav = new wheelnav( "divWheelnav" );

The index.html of this repo (test page) is available here.

Install

wheelnav.js is available over npm

$ npm install wheelnav

and bower

$ bower install wheelnav

or CDN by jsDelivr

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/wheelnav@1.7.1/js/dist/raphael.min.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/wheelnav@1.7.1/js/dist/wheelnav.min.js" > </ script >

Author

Developer: Gábor Berkesi (gabor.berkesi@softwaretailoring.net)

Development environment: Visual Studio Community 2019

License

Licensed under MIT. Enjoy the spinning.

Buy me a beer - if you want to keep in spinning. Thanks a lot!