wheel

I don't think you need to use this library anymore. Use this instead:

element.addEventListener( 'wheel' , ...);

In 2014 this module was supposed to unify handling of mouse wheel event across different browsers.

Now it's just a wrapper on top of element.addEventListener('wheel', callback) .

Usage

var addWheelListener = require ( 'wheel' ).addWheelListener; var removeWheelListener = require ( 'wheel' ).removeWheelListener; addWheelListener(domElement, function ( e ) { }); removeWheelListener(domElement, function );

You can also use a shortcut for addWheelListener:

var addWheelListener = require ( 'wheel' ); addWheelListener(domElement, function ( e ) { });

install

With npm do:

npm install wheel

license

MIT