A download tool, now supporting http/https resource and http/https proxy, written in nodejs.

Installing

npm install wget

Usage

var wget = require ( 'wget' ); var src = 'https://raw.github.com/Fyrd/caniuse/master/data.json' ; var output = '/tmp/data.json' ; var options = { proxy : 'http://host:port' }; var download = wget.download(src, output, options); download.on( 'error' , function ( err ) { console .log(err); }); download.on( 'end' , function ( output ) { console .log(output); }); download.on( 'progress' , function ( progress ) { });