weweb

点我快速上手

简介

weweb是一个兼容小程序语法的前端框架，你可以用小程序的写法，来写web应用。如果你已经有小程序了，通过它你可以将你的小程序运行在浏览器中。如果你熟悉vue的语法，也可以使用wepy编写小程序，再通过weweb转换后将其运行在web端。

优点

跨平台，一套代码多端运行（小程序、h5、未来还可以直接打包成app)

自带常用组件，完美继承了小程序内置组件

兼容小程序rpx语法，使页面更容易适配各种机型

该项目基于小程序开发者工具内置的小程序运行框架来实现的，我们在仔细研究了小程序官方的底层框架后，实现了小程序运行在web端的service和view引擎，为了使weweb能适应web端的性能要求，相较小程序原生框架，主要有以下调整：

框架核心库进行了大量精减，剔除web不相关的部分,使核心库体积大大减小

将原有的三层架构精简为Service和View两层架构

页面资源、框架内置组件均使用异步加载，提升加载速度

支持自定义登录页面，代替微信登录功能

去除了小程序对页面层级的限制

实现了js版的wxml和wxss编译器以适应跨平台编译需求并无缝整合至weweb

适用场景

喜欢小程序的开发方式，或者只懂小程序开发，想通过小程序的开发方式来写web应用

开发出小程序后，同时想拥有同样功能的h5应用，并希望能复用小程序的代码

代替小程序开发者工具对小程序部分功能在浏览器端进行调试

开发

开发方式可以直接套用你以前开发小程序的方式，不需要另外的学习成本，只是在小程序开发完后，通过下面介绍的二种运行方式，把小程序编译转换成相应的h5应用，然后把编译后的代码扔到服务器上就行了

运行

请先在系统中安装node，官方的安装包会同时为您装上依赖管理工具npm

安装：

npm install weweb-cli -g

运行示例：

weweb ./demos/demo20170111/

Options:

-h, --help 输出帮助信息

-V, --version 输出版本信息

-o, --open 使用 Chrome 打开小程序，仅对 Mac 有效

-l, --list 使用默认浏览器打开更新历史

-p, --port \ 指定服务端口，默认 2000

-d, --dist \ 指定生成的路径

-t, --transform 只转换小程序,不起web服务

npm i npm run build ./bin/weweb ./demos/demo20170111/ NODE_ENV=production ./bin/weweb demos/demo20170111 DFT_CMP= true ./bin/weweb demos/demo20170111 NODE_ENV=production DFT_CMP= true ./bin/weweb demos/demo20170111

开发用命令

npm run dev npm run autostart

在线演示demo

demo源码

h5版在线demo

注意事项

weweb默认使用我们自己写的编译器对wxml和wxss进行编译，但目前编译器还处于试用阶段，有些case可能没测全，使用weweb过程中如果发现一些异常情况，可以尝试切换成微信官方编译器，看看是否能解决问题。出现类似问题欢迎大家给我们提issue。我们将尽快修正

DFT_CMP= true ./bin/weweb demos/demo20170111 set DFT_CMP= true &&./bin/weweb demos/demo20170111

转换成H5后，会存在跨域访问接口及脱离微信环境带来的一些api无法支持的问题。我们可以通过在小程序的 app.json 文件中增加 weweb 配置项来解决一些常见的问题：

登录：转换成H5后将不支持小程序原生的登录方式，可通过 loginUrl 项来设置调用 wx.login 时跳转到的登录页面

"weweb" :{ "loginUrl" : "/page/H5login" } success : function ( rt ) { if (rt.result){ var login = require ( "../../modules/login/index.js" ); app.globalData.userInfo = rt.result; login.setLoginInfo(rt.result); wx.loginSuccess(); } else { toast.show(self,rt.status.status_reason|| '登录失败' ); } }

跨域请求：当后端接口不支持JSONP时，可以增加requestProxy配置项来设置服务器端代理地址，以实现跨域请求

"weweb" :{ "requestProxy" : "/remoteProxy" }

转换效果说明

转换成H5后，依赖微信环境的相关接口将无法支持，比如：登录等，需要自行改造为H5兼容方式

小程序转换为H5后，特殊情况下，个别样式可能会有些异常，得自行调整兼容

感谢

weweb前期参考了wept项目的实现，目前有部分代码也是沿用了wept的或在这基础上改造而来。在此，特别感谢wept的作者 chemzqm 的无私奉献

如果你有好的意见或建议，欢迎给我们提 issue 或 PR，为优化 weweb 贡献力量，如果觉得weweb不错，就请star起来吧

License

MIT