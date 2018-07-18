weweb是一个兼容小程序语法的前端框架，你可以用小程序的写法，来写web应用。如果你已经有小程序了，通过它你可以将你的小程序运行在浏览器中。如果你熟悉vue的语法，也可以使用wepy编写小程序，再通过weweb转换后将其运行在web端。
该项目基于小程序开发者工具内置的小程序运行框架来实现的，我们在仔细研究了小程序官方的底层框架后，实现了小程序运行在web端的service和view引擎，为了使weweb能适应web端的性能要求，相较小程序原生框架，主要有以下调整：
开发方式可以直接套用你以前开发小程序的方式，不需要另外的学习成本，只是在小程序开发完后，通过下面介绍的二种运行方式，把小程序编译转换成相应的h5应用，然后把编译后的代码扔到服务器上就行了
安装：
npm install weweb-cli -g
运行示例：
# Node 版本需高于 7.6.0， 推荐使用 lts 版本
weweb ./demos/demo20170111/
Options:
# clone此项目后安装依赖
npm i
# 构建核心库：
npm run build
# 运行示例：
./bin/weweb ./demos/demo20170111/
# 压缩app代码：使用环境变量 NODE_ENV=production
NODE_ENV=production ./bin/weweb demos/demo20170111
# 替换编译器：当默认编译出错时使用环境变量 DFT_CMP=true 可切换为微信开发者工具自带的编译器
DFT_CMP=true ./bin/weweb demos/demo20170111
# 环境变量可以组合使用
NODE_ENV=production DFT_CMP=true ./bin/weweb demos/demo20170111
# 自动执行rebuild
npm run dev
# 自动重启服务器
npm run autostart
weweb默认使用我们自己写的编译器对wxml和wxss进行编译，但目前编译器还处于试用阶段，有些case可能没测全，使用weweb过程中如果发现一些异常情况，可以尝试切换成微信官方编译器，看看是否能解决问题。出现类似问题欢迎大家给我们提issue。我们将尽快修正
# 切换成微信开发者工具自带的编译器：使用环境变量 DFT_CMP=true 如下：
# linux
DFT_CMP=true ./bin/weweb demos/demo20170111
# windows
set DFT_CMP=true&&./bin/weweb demos/demo20170111
转换成H5后，会存在跨域访问接口及脱离微信环境带来的一些api无法支持的问题。我们可以通过在小程序的
app.json文件中增加
weweb配置项来解决一些常见的问题：
loginUrl项来设置调用
wx.login时跳转到的登录页面
/**
* 此处的loginUrl地址必须是在app.json里注册了的小程序地址
*/
"weweb":{
"loginUrl":"/page/H5login"
}
/**
* 当登录成功后调wx.loginSuccess();
* 这个api可以自动返回到来源页面
*/
success : function(rt){
if(rt.result){
var login = require("../../modules/login/index.js");
app.globalData.userInfo = rt.result;
login.setLoginInfo(rt.result);
wx.loginSuccess();
}else{
toast.show(self,rt.status.status_reason||'登录失败');
}
}
/**
* 此处/remoteProxy是weweb自带server实现的一个代理接口
* 实际项目中请改成自己的真实代理地址。如果接口支持返回jsonp格式，则无需做此配置
*/
"weweb":{
"requestProxy":"/remoteProxy"
}
weweb前期参考了wept项目的实现，目前有部分代码也是沿用了wept的或在这基础上改造而来。在此，特别感谢wept的作者 chemzqm 的无私奉献
如果你有好的意见或建议，欢迎给我们提 issue 或 PR，为优化 weweb 贡献力量，如果觉得weweb不错，就请star起来吧