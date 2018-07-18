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weweb-cli

by wdfe
1.1.2 (see all)

兼容小程序写法的web开发框架

npm
GitHub
CDN

Overview

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Popularity

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1

GitHub Stars

573

Maintenance

Last Commit

4yrs ago

Contributors

3

Package

Dependencies

35

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Readme

weweb

node npm package JavaScript Style Guide License: MIT

点我快速上手

简介

weweb是一个兼容小程序语法的前端框架，你可以用小程序的写法，来写web应用。如果你已经有小程序了，通过它你可以将你的小程序运行在浏览器中。如果你熟悉vue的语法，也可以使用wepy编写小程序，再通过weweb转换后将其运行在web端。

优点

  • 跨平台，一套代码多端运行（小程序、h5、未来还可以直接打包成app)
  • 自带常用组件，完美继承了小程序内置组件
  • 兼容小程序rpx语法，使页面更容易适配各种机型

该项目基于小程序开发者工具内置的小程序运行框架来实现的，我们在仔细研究了小程序官方的底层框架后，实现了小程序运行在web端的service和view引擎，为了使weweb能适应web端的性能要求，相较小程序原生框架，主要有以下调整：

  • 框架核心库进行了大量精减，剔除web不相关的部分,使核心库体积大大减小
  • 将原有的三层架构精简为Service和View两层架构
  • 页面资源、框架内置组件均使用异步加载，提升加载速度
  • 支持自定义登录页面，代替微信登录功能
  • 去除了小程序对页面层级的限制
  • 实现了js版的wxml和wxss编译器以适应跨平台编译需求并无缝整合至weweb

适用场景

  • 喜欢小程序的开发方式，或者只懂小程序开发，想通过小程序的开发方式来写web应用
  • 开发出小程序后，同时想拥有同样功能的h5应用，并希望能复用小程序的代码
  • 代替小程序开发者工具对小程序部分功能在浏览器端进行调试

开发

开发方式可以直接套用你以前开发小程序的方式，不需要另外的学习成本，只是在小程序开发完后，通过下面介绍的二种运行方式，把小程序编译转换成相应的h5应用，然后把编译后的代码扔到服务器上就行了

运行

请先在系统中安装node，官方的安装包会同时为您装上依赖管理工具npm

方法一：使用cli命令行工具

安装：

npm install weweb-cli -g

运行示例：

# Node 版本需高于 7.6.0， 推荐使用 lts 版本
weweb ./demos/demo20170111/

Options:

  • -h, --help 输出帮助信息
  • -V, --version 输出版本信息
  • -o, --open 使用 Chrome 打开小程序，仅对 Mac 有效
  • -l, --list 使用默认浏览器打开更新历史
  • -p, --port \ 指定服务端口，默认 2000
  • -d, --dist \ 指定生成的路径
  • -t, --transform 只转换小程序,不起web服务

方法二：手动构建并运行：

# clone此项目后安装依赖
npm i

# 构建核心库：
npm run build

# 运行示例：
./bin/weweb ./demos/demo20170111/

# 压缩app代码：使用环境变量 NODE_ENV=production
NODE_ENV=production ./bin/weweb demos/demo20170111

# 替换编译器：当默认编译出错时使用环境变量 DFT_CMP=true 可切换为微信开发者工具自带的编译器
DFT_CMP=true ./bin/weweb demos/demo20170111

# 环境变量可以组合使用
NODE_ENV=production DFT_CMP=true ./bin/weweb demos/demo20170111

开发用命令

# 自动执行rebuild
npm run dev

# 自动重启服务器
npm run autostart

在线演示demo

demo源码

h5版在线demo

小程序二维码

注意事项

weweb默认使用我们自己写的编译器对wxml和wxss进行编译，但目前编译器还处于试用阶段，有些case可能没测全，使用weweb过程中如果发现一些异常情况，可以尝试切换成微信官方编译器，看看是否能解决问题。出现类似问题欢迎大家给我们提issue。我们将尽快修正

# 切换成微信开发者工具自带的编译器：使用环境变量 DFT_CMP=true 如下：

# linux
DFT_CMP=true ./bin/weweb demos/demo20170111

# windows
set DFT_CMP=true&&./bin/weweb demos/demo20170111

转换成H5后，会存在跨域访问接口及脱离微信环境带来的一些api无法支持的问题。我们可以通过在小程序的app.json文件中增加weweb配置项来解决一些常见的问题：

  • 登录：转换成H5后将不支持小程序原生的登录方式，可通过loginUrl项来设置调用wx.login时跳转到的登录页面
/**
 * 此处的loginUrl地址必须是在app.json里注册了的小程序地址
 */

"weweb":{
  "loginUrl":"/page/H5login"
}

/**
 * 当登录成功后调wx.loginSuccess();
 * 这个api可以自动返回到来源页面
 */

success : function(rt){
  if(rt.result){
    var login = require("../../modules/login/index.js");
    app.globalData.userInfo = rt.result;
    login.setLoginInfo(rt.result);
    wx.loginSuccess();
  }else{
    toast.show(self,rt.status.status_reason||'登录失败');
  }
}
  • 跨域请求：当后端接口不支持JSONP时，可以增加requestProxy配置项来设置服务器端代理地址，以实现跨域请求
/**
 * 此处/remoteProxy是weweb自带server实现的一个代理接口
 * 实际项目中请改成自己的真实代理地址。如果接口支持返回jsonp格式，则无需做此配置
 */

"weweb":{
  "requestProxy":"/remoteProxy"
}

转换效果说明

  • 转换成H5后，依赖微信环境的相关接口将无法支持，比如：登录等，需要自行改造为H5兼容方式
  • 小程序转换为H5后，特殊情况下，个别样式可能会有些异常，得自行调整兼容

感谢

weweb前期参考了wept项目的实现，目前有部分代码也是沿用了wept的或在这基础上改造而来。在此，特别感谢wept的作者 chemzqm 的无私奉献

如果你有好的意见或建议，欢迎给我们提 issuePR，为优化 weweb 贡献力量，如果觉得weweb不错，就请star起来吧

License

MIT

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