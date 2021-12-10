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weui-wxss

by Tencent
2.5.4 (see all)

A UI library by WeChat official design team, includes the most useful widgets/modules.

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2mos ago

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9

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0

License

MIT

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DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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WeUI for 小程序 为微信小程序量身设计

npm version Gitter

概述

WeUI 是一套同微信原生视觉体验一致的基础样式库，由微信官方设计团队为微信内网页和微信小程序量身设计，令用户的使用感知更加统一。包含buttoncelldialogprogresstoastarticleactionsheeticon等各式元素。

以下内容是纯UI库，如果想使用逻辑封装版本，请看小程序组件库 - WeUI

使用

  • 样式文件可直接引用dist/style/weui.wxss，或者单独引用dist/style/widget下的组件的wxss
  • 组件的wxml结构请看dist/example/下的组件

rpx版本

默认版本使用的是px。这里也提供rpx版本，文件在dist-rpx-mode目录下。

WeUI 黑暗模式

在根结点增加属性 data-weui-theme="dark" 如:

<view data-weui-theme="dark">
    ...
</view>

预览

微信web开发者工具打开dist目录（请注意，是dist目录，不是整个项目

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WeUI for 小程序

文档

WeUI 视觉标准参考 weui-design

License

The MIT License(http://opensource.org/licenses/MIT)

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