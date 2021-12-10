WeUI for 小程序 为微信小程序量身设计

概述

WeUI 是一套同微信原生视觉体验一致的基础样式库，由微信官方设计团队为微信内网页和微信小程序量身设计，令用户的使用感知更加统一。包含 button 、 cell 、 dialog 、 progress 、 toast 、 article 、 actionsheet 、 icon 等各式元素。

以下内容是纯UI库，如果想使用逻辑封装版本，请看小程序组件库 - WeUI

使用

样式文件可直接引用 dist/style/weui.wxss ，或者单独引用 dist/style/widget 下的组件的 wxss

，或者单独引用 下的组件的 组件的wxml结构请看 dist/example/ 下的组件

rpx版本

默认版本使用的是 px 。这里也提供 rpx 版本，文件在 dist-rpx-mode 目录下。

WeUI 黑暗模式

在根结点增加属性 data-weui-theme="dark" 如:

< view data-weui-theme = "dark" > ... </ view >

预览

用微信web开发者工具打开 dist 目录（请注意，是 dist 目录，不是整个项目）

文档

WeUI 视觉标准参考 weui-design

License

The MIT License(http://opensource.org/licenses/MIT)

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贡献

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