WeUI 是一套同微信原生视觉体验一致的基础样式库，由微信官方设计团队为微信内网页和微信小程序量身设计，令用户的使用感知更加统一。包含
button、
cell、
dialog、
progress、
toast、
article、
actionsheet、
icon等各式元素。
以下内容是纯UI库，如果想使用逻辑封装版本，请看小程序组件库 - WeUI
dist/style/weui.wxss，或者单独引用
dist/style/widget下的组件的
wxss
dist/example/下的组件
默认版本使用的是
px。这里也提供
rpx版本，文件在
dist-rpx-mode目录下。
在根结点增加属性
data-weui-theme="dark"
如:
<view data-weui-theme="dark">
...
</view>
用微信web开发者工具打开
dist目录（请注意，是
dist目录，不是整个项目）
WeUI 视觉标准参考 weui-design
The MIT License(http://opensource.org/licenses/MIT)
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