微信小程序 wepyjs 第三方toast组件

说明

官方toast组件只支持显示 success , loading 两种icon,因此需要一个更加个性化的toast组件。 此组件依赖于wepyjs v1.1.9+,如果没有使用 wepyjs ,则可以使用原版toast组件。

使用

安装组件

npm install wepy-com-toast --save

引入组件

<template> < component id = "toast" > </ component > </ template > < script > import wepy from 'wepy' ; import Toast from 'wepy-com-toast' ; export default class Index extends wepy . page { components = { toast : Toast }; } </ script >

调用方法

let promise = this .$invoke( 'toast' , 'show' , { title : '自定义标题' , img : 'https://raw.githubusercontent.com/kiinlam/wetoast/master/images/star.png' , }); promise.then( ( d ) => { console .log( 'toast done' ); });

更多说明

参考原版插件。