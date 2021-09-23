https://claudewowo.github.io/welabx-g6/dist/?_blank
欢迎关注我的 B 站教程, 不定时更新, 讲解各种图形绘制以及问题解决思路, 带你领略可视化的魅力：bilibli
G6 五十问：五十个问题及解答
中文文档：https://github.com/claudewowo/welabx-g6/blob/master/GUIDE.md
公司项目中需要用到涉及表示关系的图谱，在d3可以满足需求的情况下，发现了G6。在对比了性能和技术后续迭代，选择了G6作为技术支撑。
🙋 适用于需要靠绘图来表达和描述关系的项目 🙋 官网所有支持的布局均可使用 🙋 以及领域相关的开发者
1.0 版本完整实现所有流程化的自定义功能，并包含绝大部分可选的交互，实现极高性能的绘图工具。
😎 自定义节点和边, 支持锚点配置 😎 自定义圆形, 方形, 椭圆, 菱形节点 😎 节点支持拖拽连线, 删除(按delete键), 编辑 😎 边默认带结束箭头, 支持标签显示 😎 支持自定义 tool-tip 内容 😎 支持画布/节点/边事件监听
🤔 边有相交时, 能否使用弧线跳过 🤔 如何将多个事件注册为插件 🤔 ps 旋转和拖拽变形 🤔 对齐线如何实现 🤔 富文本功能栏
npm install
npm run dev
# open 127.0.0.1:4300 in your browser
cnpm 安装可能导致
import 路径报错, 建议使用
npm 或
yarn。
npm 安装内部依赖会自动更新, 导致G6内部出现报错, 如有报错, 请自行排查依赖版本. 请务必使用
package-lock 或
yarn.lock 锁定依赖版本
https://github.com/claudewowo/welabx-g6/blob/master/CHANGELOG.md