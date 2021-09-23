G6 流程图

在线 Demo

https://claudewowo.github.io/welabx-g6/dist/?_blank

欢迎关注我的 B 站教程, 不定时更新, 讲解各种图形绘制以及问题解决思路, 带你领略可视化的魅力：bilibli G6 五十问：五十个问题及解答 中文文档：https://github.com/claudewowo/welabx-g6/blob/master/GUIDE.md ​

起源

公司项目中需要用到涉及表示关系的图谱，在d3可以满足需求的情况下，发现了G6。在对比了性能和技术后续迭代，选择了G6作为技术支撑。 ​

面向人群

🙋 适用于需要靠绘图来表达和描述关系的项目 🙋 官网所有支持的布局均可使用 🙋 以及领域相关的开发者 ​

计划

1.0 版本完整实现所有流程化的自定义功能，并包含绝大部分可选的交互，实现极高性能的绘图工具。

已完成功能

😎 自定义节点和边, 支持锚点配置 😎 自定义圆形, 方形, 椭圆, 菱形节点 😎 节点支持拖拽连线, 删除(按delete键), 编辑 😎 边默认带结束箭头, 支持标签显示 😎 支持自定义 tool-tip 内容 😎 支持画布/节点/边事件监听

TODO

给节点设置图标

给节点设置图标 边偶尔会被选中

边偶尔会被选中 边动态动画

边动态动画 拖拽边高亮及时消失

拖拽边高亮及时消失 节点和边 tooltip

节点和边 tooltip 椭圆, 平行四边形节点

椭圆, 平行四边形节点 边支持编辑箭头

边支持编辑箭头 双击节点编辑标签

双击节点编辑标签 画布缩放时的拖拽兼容

画布缩放时的拖拽兼容 解决拖拽时 null文字残留

解决拖拽时 null文字残留 点击节点时将节点层级提升

点击节点时将节点层级提升 拖拽画布后拖拽锚点虚线位置错误

拖拽画布后拖拽锚点虚线位置错误 节点多选(shift), 拖动框选节点

节点多选(shift), 拖动框选节点 拖拽节点到画布边缘时自动滚动画布可见范围

拖拽节点到画布边缘时自动滚动画布可见范围 高亮显示与该节点连接的节点

高亮显示与该节点连接的节点 锚点禁用状态及相关交互

锚点禁用状态及相关交互 节点锁定及加锁状态

未来规划

🤔 边有相交时, 能否使用弧线跳过 🤔 如何将多个事件注册为插件 🤔 ps 旋转和拖拽变形 🤔 对齐线如何实现 🤔 富文本功能栏 ​

如何开发

npm install npm run dev open 127.0.0.1:4300 in your browser

注意事项

使用 cnpm 安装可能导致 import 路径报错, 建议使用 npm 或 yarn 。

安装可能导致 路径报错, 建议使用 或 。 另外发现使用 npm 安装内部依赖会自动更新, 导致G6内部出现报错, 如有报错, 请自行排查依赖版本. 请务必使用 package-lock 或 yarn.lock 锁定依赖版本

安装内部依赖会自动更新, 导致G6内部出现报错, 如有报错, 请自行排查依赖版本. 请务必使用 或 锁定依赖版本 有问题请在 GitHub 上提 issue, 目前版本还有大部分功能要完善, 欢迎 star ​

重要更新日志

https://github.com/claudewowo/welabx-g6/blob/master/CHANGELOG.md

[upgrade] 升级 G6 到 4.1.x 版本

[upgrade] 重大更新! 实例化方法已经独立成注册方法, 只需极少的改动, 具体写法请参照使用教程!

[upgrade] 提供的 *-node 节点均支持二次继承, 支持更多扩展可能性! 二次继承可参考使用教程

[fixed] 所有 labelCfg 样式配置调整为 labelCfg.style, 同官方 API

[upgrade] 升级 G6 到 4.2.x 版本, 0.6.0 版本以后请使用 antv/G6 v4.2.0+ 作为生产版本

[fixed] 修复了拖拽节点后, 边未自动更新, 需要更新 modes 参数 drag-node 为 drag-shadow-node, 当使用 drag-node 时, 拖拽节点行为将使用官方内置行为, 如果需要使用虚拟节点拖拽效果, 请准备两种 modes, 使用 setMode 切换 drag-node 和 drag-shadow-node !!!