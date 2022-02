Weky





What is weky?

A fun npm package to play games within Discord with buttons!

Features

🧑 Beginner friendly

🎉 Easy to use

✨ Simple

🔘 Discord Buttons

🤖 Supports Discord.js V13 and V12

and much more!

Install the package 📥

npm install weky

Usage 📚

const { Calculator } = require ( "weky" ); await Calculator({ message : message, embed : { title : 'Calculator | Weky Development' , color : '#5865F2' , footer : '©️ Weky Development' , timestamp : true }, disabledQuery : 'Calculator is disabled!' , invalidQuery : 'The provided equation is invalid!' , othersMessage : 'Only <@{{author}}> can use the buttons!' });

Example ✏️

const Discord = require ( 'discord.js' ); require ( '@weky/inlinereply' ); const client = new Discord.Client(); const disbut = require ( 'discord-buttons' ); const { Calculator } = require ( 'weky' ); disbut(client); client.on( 'ready' , async () => { console .log( `Logged in as ${client.user.tag} ` ); }); client.on( 'message' , async (message) => { if (message.content === '!calculator' ) { await Calculator({ message : message, embed : { title : 'Calculator | Weky Development' , color : '#5865F2' , footer : '©️ Weky Development' , timestamp : true , }, disabledQuery : 'Calculator is disabled!' , invalidQuery : 'The provided equation is invalid!' , othersMessage : 'Only <@{{author}}> can use the buttons!' , }); } }); client.login( 'DISCORD_BOT_TOKEN' );

const Discord = require ( 'discord.js' ); const client = new Discord.Client(); const { Calculator } = require ( 'weky' ); client.on( 'ready' , async () => { console .log( `Logged in as ${client.user.tag} ` ); }); client.on( 'messageCreate' , async (message) => { if (message.content === '!calculator' ) { await Calculator({ message : message, embed : { title : 'Calculator | Weky Development' , color : '#5865F2' , footer : '©️ Weky Development' , timestamp : true , }, disabledQuery : 'Calculator is disabled!' , invalidQuery : 'The provided equation is invalid!' , othersMessage : 'Only <@{{author}}> can use the buttons!' , }); } }); client.login( 'DISCORD_BOT_TOKEN' );

Result 📤

Contributing 🤝

Contributions, issues and feature requests are welcome!

Feel free to check issues page.

Developers 👨‍💻

Support ❔