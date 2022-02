Weex Loader

A webpack loader for Weex.

Install

npm install weex-loader babel-loader --save

Features

Can load .we file. Can load parted files( .js/.css/.html ) via src attribute. Can specify a custom language to chain any loader. Can specify name when require .we file. Can write es2015 in script.

Upgrade to v0.3

Use a different way to load parted files. The old way is deprecated.

If you dependent weex-components under v0.1, please update it to v0.2.

under v0.1, please update it to v0.2. Just enjoy the new features!

Use some hack way to require @weex-module/xxxx in .js file. see issue

Usage

How to load a .we file.

make a webpack config

module .exports = { entry : './main.we?entry' , output : { path : './dist' , filename : 'main.js' }, module : { loaders : [ { test : /\.we(\?[^?]+)?$/ , loader : 'weex' } ] } };

How to write parted files

specify src attribute

< template src = "./main.html" > </ template > < style src = "./main.css" > </ style > < script src = "./main.js" > </ script >

add some custom language for loaders

append a weex config in webpack config

weex: { lang : { jade : [ 'jade-html' ] } }

main.we

< template lang="jade"> div text Hello Weex </ template >

How to require .we file as component element

first, require a path/to/component.we in script like require('./foo.we') or write inline element like <element name="foo" src="./foo.we"></element> . second, use it in template like <foo></foo> .

< element name = "foo" src = "./foo.we" > </ element > < template > < div > < foo > </ foo > < bar > </ bar > </ div > </ template > < script > require ( './bar.we' ) </ script >

How to specify the name of a component

By default, the name is the basename without extname of component path. Give a name query in require request, like require('./foo.we?name="fooo"') . Or specify a name attribute in element, like <element name="fooo" src="./foo.we" ></element> use the name in template like <fooo></fooo> .

< element name = "fooo" src = "./foo.we" > </ element > < template > < div > < fooo > </ fooo > < baar > </ baar > </ div > </ template > < script > require ( './bar.we?name=baar' ) </ script >

Test

npm run test

will run mocha testing.

And you can check the specs in test/spec folder.

Specs

Knew Issues