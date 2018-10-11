安装第三方包

WHB使用NPM管理第三方包

在控制台中运行：

npm install

注意1：由于中国网络环境恶劣，下载NPM上的包速度很慢，建议使用淘宝NPM镜像CNPM。CNPM的安装方法请参考官网使用说明。CNPM v4.2.0在Windows系统上有Bug（参考#97），Windows用户请勿使用该版本，虽然官方说已经修复，但我在Windows上使用CNPM安装需要node-gyp编译的包时仍然会报错。我也不建议使用CNPM v3.4.1，因为其内置的NPM版本过旧。推荐 npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org -d 这种直接使用镜像仓库的方式安装。（加入 -d 是为了显示安装过程中的详细信息，我个人经常用这种方法来判断安装过程是否因为网络或其他问题卡住了）。

注意2：WHB所需的一些第三方包依赖于node-gyp，在安装这些包之前，请先确认你的机器已经正确安装node-gyp。请参考node-gyp官方文档来进行安装。Windows用户可能会遇到一些麻烦，因为在Windows上安装node-gyp是一件很痛苦的事。

注意3：Windows用户，请不要将WHB放在路径太深的目录中。因为Windows只支持长度为255个字符以内的路径，所以如果你将本项目放在路径很深的目录中，有很大可能会造成node-gyp编译失败。