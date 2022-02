wechat

微信公共平台自动回复消息接口服务中间件

Wechat document in English

模块状态

功能列表

自动回复(文本、图片、语音、视频、音乐、图文)

等待回复(用于调查问卷、问答等场景)

会话支持(创新功能)

详细参见API文档

Installation

$ npm install wechat

Use with Connect/Express

var wechat = require ( 'wechat' ); var config = { token : 'token' , appid : 'appid' , encodingAESKey : 'encodinAESKey' , checkSignature : true }; app.use(express.query()); app.use( '/wechat' , wechat(config, function ( req, res, next ) { var message = req.weixin; if (message.FromUserName === 'diaosi' ) { res.reply( 'hehe' ); } else if (message.FromUserName === 'text' ) { res.reply({ content : 'text object' , type : 'text' }); } else if (message.FromUserName === 'hehe' ) { res.reply({ type : "music" , content : { title : "来段音乐吧" , description : "一无所有" , musicUrl : "http://mp3.com/xx.mp3" , hqMusicUrl : "http://mp3.com/xx.mp3" , thumbMediaId : "thisThumbMediaId" } }); } else { res.reply([ { title : '你来我家接我吧' , description : '这是女神与高富帅之间的对话' , picurl : 'http://nodeapi.cloudfoundry.com/qrcode.jpg' , url : 'http://nodeapi.cloudfoundry.com/' } ]); } }));

备注:token在微信平台的开发者中心申请

回复消息

当用户发送消息到微信公众账号,自动回复一条消息。这条消息可以是文本、图片、语音、视频、音乐、图文。详见:官方文档

回复文本

res.reply( 'Hello world!' ); res.reply({ type : "text" , content : 'Hello world!' });

回复图片

res.reply({ type : "image" , content : { mediaId : 'mediaId' } });

回复语音

res.reply({ type : "voice" , content : { mediaId : 'mediaId' } });

回复视频

res.reply({ type : "video" , content : { title : '来段视频吧' , description : '女神与高富帅' , mediaId : 'mediaId' } });

回复音乐

res.reply({ title : "来段音乐吧" , description : "一无所有" , musicUrl : "http://mp3.com/xx.mp3" , hqMusicUrl : "http://mp3.com/xx.mp3" , thumbMediaId : "thisThumbMediaId" });

回复图文

res.reply([ { title : '你来我家接我吧' , description : '这是女神与高富帅之间的对话' , picurl : 'http://nodeapi.cloudfoundry.com/qrcode.jpg' , url : 'http://nodeapi.cloudfoundry.com/' } ]);

回复设备社交功能消息

res.reply({ type : 'hardware' , HardWare :{ MessageView : 'myrank' , MessageAction : 'ranklist' } });

将用户消息转发到多客服

将普通微信用户向公众号发的消息,转发到多客服系统

res.transfer2CustomerService();

回复设备消息

模块可以对类型为device_text或device_event的消息作出特定格式的响应.

var wechat = require ( 'wechat' ); var config = { token : 'token' , appid : 'appid' , encodingAESKey : 'encodinAESKey' , checkSignature : true }; app.use(express.query()); app.use( '/wechat' , wechat(config, function ( req, res, next ) { var message = req.weixin; if (message.MsgType === 'device_text' ) { res.reply( '这条回复会推到设备里去.' ); } else if (message.MsgType === 'device_event' ) { if (message.Event === 'subscribe_status' || message.Event === 'unsubscribe_status' ) { res.reply( 1 ); } else { res.reply( '这条回复会推到设备里去.' ) } } }));

OAuth

OAuth功能请前往:https://github.com/node-webot/wechat-oauth

WXSession支持

由于公共平台应用的客户端实际上是微信,所以采用传统的Cookie来实现会话并不现实,为此中间件模块在openid的基础上添加了Session支持。一旦服务端启用了 connect.session 中间件,在业务中就可以访问 req.wxsession 属性。这个属性与 req.session 行为类似。

app.use(connect.cookieParser()); app.use(connect.session({ secret : 'keyboard cat' , cookie : { maxAge : 60000 }})); app.use( '/wechat' , wechat( 'some token' , wechat.text( function ( info, req, res, next ) { if (info.Content === '=' ) { var exp = req.wxsession.text.join( '' ); req.wxsession.text = '' ; res.reply(exp); } else { req.wxsession.text = req.wxsession.text || []; req.wxsession.text.push(info.Content); res.reply( '收到' + info.Content); } })));

req.wxsession 与 req.session 采用相同的存储引擎,这意味着如果采用redis作为存储,这样 wxsession 可以实现跨进程共享。

等待回复

等待回复,类似于电话拨号业务。该功能在WXSession的基础上提供。需要为等待回复预置操作,中间件将其抽象为 List 对象,在提供服务前需要添加服务。

var List = require ( 'wechat' ).List; List.add( 'view' , [ [ '回复{a}查看我的性别' , function ( info, req, res ) { res.reply( '我是个妹纸哟' ); }], [ '回复{b}查看我的年龄' , function ( info, req, res ) { res.reply( '我今年18岁' ); }], [ '回复{c}查看我的性取向' , '这样的事情怎么好意思告诉你啦- -' ] ]);

然后在业务中触发等待回复事务,如下示例,当收到用户发送 list 后,调用 res.wait('view') 进入事务 view 中。

var app = connect(); app.use(connect.query()); app.use(connect.cookieParser()); app.use(connect.session({ secret : 'keyboard cat' , cookie : { maxAge : 60000 }})); app.use( '/wechat' , wechat( 'some token' , wechat.text( function ( info, req, res, next ) { if (info.Content === 'list' ) { res.wait( 'view' ); } else { res.reply( 'hehe' ); } })));

用户将收到如下回复:

回复a查看我的性别 回复b查看我的年龄 回复 c 查看我的性取向

用户回复其中的 a 、 b 、 c 将会由注册的方法接管回复。回复可以是一个函数,也可以是一个字符串:

List.add( 'view' , [ [ '回复{a}查看我的性别' , function ( info, req, res, next ) { res.reply( '我是个妹纸哟' ); }], [ '回复{c}查看我的性取向' , '这样的事情怎么好意思告诉你啦- -' ] ]);

如果用户触发等待回复事务后,没有按照 {} 中的进行回复,那么将会由原有的默认函数进行处理。在原有函数中,可以选择调用 res.nowait() 中断事务。 nowait() 除了能中断事务外,与 reply 的行为一致。

Show cases

Node.js API自动回复

欢迎关注。

代码:https://github.com/JacksonTian/api-doc-service

你可以在CloudFoundry、appfog、BAE等搭建自己的机器人。

详细API

原始API文档请参见:消息接口指南。

目前微信公共平台能接收到7种内容:文字、图片、音频、视频、位置、链接、事件。支持6种回复:纯文本、图文、音乐、音频、图片、视频。 针对目前的业务形态,发布了0.6.x版本,该版本支持六种内容分别处理,以保持业务逻辑的简洁性。

app.use( '/wechat' , wechat( 'some token' , wechat.text( function ( message, req, res, next ) { }).image( function ( message, req, res, next ) { }).voice( function ( message, req, res, next ) { }).video( function ( message, req, res, next ) { }).shortvideo( function ( message, req, res, next ) { }).location( function ( message, req, res, next ) { }).link( function ( message, req, res, next ) { }).event( function ( message, req, res, next ) { }).device_text( function ( message, req, res, next ) { }).device_event( function ( message, req, res, next ) { })));

注意: text , image , voice , video , location , link , event , device_text , device_event 方法请至少指定一个。 这六个方法的设计适用于按内容类型区分处理的场景。如果需要更复杂的场景,请使用第一个例子中的API。

更简化的API设计

示例如下:

app.use( '/wechat' , wechat( 'some token' ).text( function ( message, req, res, next ) { }).image( function ( message, req, res, next ) { }).voice( function ( message, req, res, next ) { }).video( function ( message, req, res, next ) { }).location( function ( message, req, res, next ) { }).link( function ( message, req, res, next ) { }).event( function ( message, req, res, next ) { }).device_text( function ( message, req, res, next ) { }).device_event( function ( message, req, res, next ) { }).middlewarify());

该接口从0.3.x提供。

流程图

诸多细节由wechat中间件提供,用户只要关注蓝色部分的业务逻辑即可。

交流群

QQ群:157964097,使用疑问,开发,贡献代码请加群。

感谢

感谢以下贡献者:

$ git summary project : wechat repo age : 2 years, 5 months active : 136 days commits : 318 files : 32 authors : 265 Jackson Tian 83.3 % 10 ifeiteng 3.1 % 10 yelo 3.1 % 4 realdog 1.3 % 4 Bruce Lee 1.3 % 3 Guo Yu 0.9 % 2 zhongao 0.6 % 2 Jesse Yang 0.6 % 2 Lu Jun 0.6 % 2 dan 0.6 % 2 wxhuang 0.6 % 1 Rogerz Zhang 0.3 % 1 Foghost 0.3 % 1 feichang.wyl 0.3 % 1 feit 0.3 % 1 feitian124 0.3 % 1 LiSheep 0.3 % 1 p13766 0.3 % 1 Lance Li 0.3 % 1 Chen Wei 0.3 % 1 xianda 0.3 % 1 Qun Lin 0.3 % 1 TooBug 0.3 %

捐赠

如果您觉得Wechat对您有帮助,欢迎请作者一杯咖啡

或者

License

The MIT license.