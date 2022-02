⚠️ This package is deprecated, please use the WebUSB API in the usb package instead ⚠️

Node WebUSB

Node.js implementation of the WebUSB Specification

Prerequisites

Node.js > v8.14.0, which includes npm .

Installation

$ npm install webusb

Getting Started

See the examples in examples or view the API documentation at:

https://thegecko.github.io/webusb/

Specification

The WebUSB specification can be found here:

https://wicg.github.io/webusb/

Implementation Status

USB

getDevices()

getDevices() requestDevice()

USBDevice

usbVersionMajor

usbVersionMajor usbVersionMinor

usbVersionMinor usbVersionSubminor

usbVersionSubminor deviceClass

deviceClass deviceSubclass

deviceSubclass deviceProtocol

deviceProtocol vendorId

vendorId productId

productId deviceVersionMajor

deviceVersionMajor deviceVersionMinor

deviceVersionMinor deviceVersionSubminor

deviceVersionSubminor manufacturerName

manufacturerName productName

productName serialNumber

serialNumber configuration

configuration configurations

configurations opened

opened open()

open() close()

close() selectConfiguration()

selectConfiguration() claimInterface()

claimInterface() releaseInterface()

releaseInterface() selectAlternateInterface()

selectAlternateInterface() controlTransferIn()

controlTransferIn() controlTransferOut() - bytesWritten always equals the initial buffer length

controlTransferOut() - always equals the initial buffer length transferIn()

transferIn() transferOut() - bytesWritten always equals the initial buffer length

transferOut() - always equals the initial buffer length clearHalt()

clearHalt() reset()

reset() isochronousTransferIn() - currently unsupported in node-usb

isochronousTransferIn() - currently unsupported in node-usb isochronousTransferOut() - currently unsupported in node-usb

Events

connect

connect disconnect

Other