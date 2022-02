A WebSocket client library with Promise-based API for browser and Node.js.

Example

import WebSocketAsPromised from 'websocket-as-promised' ; const wsp = new WebSocketAsPromised( 'ws://example.com' ); await wsp.open(); wsp.send( 'data' ); await wsp.close();

Requirements

global Promise constructor

Installation

npm i websocket-as-promised --save

Usage in browser

import WebSocketAsPromised from 'websocket-as-promised' ; const wsp = new WebSocketAsPromised( 'ws://example.com' ); wsp.open() .then( () => wsp.send( 'message' )) .then( () => wsp.close()) .catch( e => console .error(e));

Or with ES7 async / await:

import WebSocketAsPromised from 'websocket-as-promised' ; const wsp = new WebSocketAsPromised( 'ws://example.com' ); ( async ( ) => { try { await wsp.open(); wsp.send( 'message' ); } catch (e) { console .error(e); } finally { await wsp.close(); } })();

Usage in Node.js

As there is no built-in WebSocket client in Node.js, you should use a third-party WebSocket npm package.

Usage with websocket

Here you should use W3C compatible client - W3CWebSocket:

const WebSocketAsPromised = require ( 'websocket-as-promised' ); const W3CWebSocket = require ( 'websocket' ).w3cwebsocket; const wsp = new WebSocketAsPromised( 'ws://example.com' , { createWebSocket : url => new W3CWebSocket(url) }); wsp.open() .then( () => wsp.send( 'message' )) .then( () => wsp.close()) .catch( e => console .error(e));

Usage with ws

Here it is important to define extractMessageData option as event data are passed directly to onmessage handler, not as event.data by spec:

const WebSocketAsPromised = require ( 'websocket-as-promised' ); const WebSocket = require ( 'ws' ); const wsp = new WebSocketAsPromised( 'ws://example.com' , { createWebSocket : url => new WebSocket(url), extractMessageData : event => event, }); wsp.open() .then( () => wsp.send( 'message' )) .then( () => wsp.close()) .catch( e => console .error(e));

Sending raw data

To send raw data use .send() method:

wsp.send( 'foo' );

To handle raw data from server use .onMessage channel:

wsp.onMessage.addListener( data => console .log(data));

Sending JSON

To send JSON you should define packMessage / unpackMessage options:

const wsp = new WebSocketAsPromised(wsUrl, { packMessage : data => JSON .stringify(data), unpackMessage : data => JSON .parse(data) });

To send data use .sendPacked() method passing json as parameter:

wsp.sendPacked({ foo : 'bar' });

To read unpacked data from received message you can subscribe to onUnpackedMessage channel:

wsp.onUnpackedMessage.addListener( data => console .log(data.status));

Sending binary

Example of sending Uint8Array :

const wsp = new WebSocketAsPromised(wsUrl, { packMessage : data => ( new Uint8Array (data)).buffer, unpackMessage : data => new Uint8Array (data), }); wsp.open() .then( () => wsp.sendPacked([ 1 , 2 , 3 ])) .then( () => wsp.close()) .catch( e => console .error(e));

Sending requests

websocket-as-promised provides simple request-response mechanism (JSON RPC). Method .sendRequest() sends message with unique requestId and returns promise. That promise get resolved when response message with the same requestId comes. For reading/setting requestId from/to message there are two functions defined in options attachRequestId / extractRequestId :

const wsp = new WebSocketAsPromised(wsUrl, { packMessage : data => JSON .stringify(data), unpackMessage : data => JSON .parse(data), attachRequestId : ( data, requestId ) => Object .assign({ id : requestId}, data), extractRequestId : data => data && data.id, }); wsp.open() .then( () => wsp.sendRequest({ foo : 'bar' })) .then( response => console .log(response));

By default requestId value is auto-generated, but you can set it manually:

wsp.sendRequest({ foo : 'bar' }, { requestId : 42 });

Note: you should implement yourself attaching requestId on server side.

WebSocketAsPromised

Kind: global class

new WebSocketAsPromised(url, [options])

Constructor. Unlike original WebSocket it does not immediately open connection. Please call open() method to connect.

Param Type Description url String WebSocket URL [options] Options

wsp.ws ⇒ WebSocket

Returns original WebSocket instance created by options.createWebSocket .

Kind: instance property of WebSocketAsPromised



wsp.url ⇒ String

Returns WebSocket url.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised



wsp.isOpening ⇒ Boolean

Is WebSocket connection in opening state.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised



wsp.isOpened ⇒ Boolean

Is WebSocket connection opened.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised



wsp.isClosing ⇒ Boolean

Is WebSocket connection in closing state.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised



wsp.isClosed ⇒ Boolean

Is WebSocket connection closed.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised



wsp.onOpen ⇒ Channel

Event channel triggered when connection is opened.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised

See: https://vitalets.github.io/chnl/#channel

Example

wsp.onOpen.addListener( () => console .log( 'Connection opened' ));

wsp.onSend ⇒ Channel

Event channel triggered every time when message is sent to server.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised

See: https://vitalets.github.io/chnl/#channel

Example

wsp.onSend.addListener( data => console .log( 'Message sent' , data));

wsp.onMessage ⇒ Channel

Event channel triggered every time when message received from server.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised

See: https://vitalets.github.io/chnl/#channel

Example

wsp.onMessage.addListener( message => console .log(message));

wsp.onUnpackedMessage ⇒ Channel

Event channel triggered every time when received message is successfully unpacked. For example, if you are using JSON transport, the listener will receive already JSON parsed data.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised

See: https://vitalets.github.io/chnl/#channel

Example

wsp.onUnpackedMessage.addListener( data => console .log(data.foo));

wsp.onResponse ⇒ Channel

Event channel triggered every time when response to some request comes. Received message considered a response if requestId is found in it.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised

See: https://vitalets.github.io/chnl/#channel

Example

wsp.onResponse.addListener( data => console .log(data));

wsp.onClose ⇒ Channel

Event channel triggered when connection closed. Listener accepts single argument {code, reason} .

Kind: instance property of WebSocketAsPromised

See: https://vitalets.github.io/chnl/#channel

Example

wsp.onClose.addListener( event => console .log( `Connections closed: ${event.reason} ` ));

wsp.onError ⇒ Channel

Event channel triggered when by Websocket 'error' event.

Kind: instance property of WebSocketAsPromised

See: https://vitalets.github.io/chnl/#channel

Example

wsp.onError.addListener( event => console .error(event));

Opens WebSocket connection. If connection already opened, promise will be resolved with "open event".

Kind: instance method of WebSocketAsPromised



wsp.sendRequest(data, [options]) ⇒ Promise

Performs request and waits for response.

Kind: instance method of WebSocketAsPromised

Param Type Default data * [options] Object [options.requestId] String | Number <auto-generated> [options.timeout] Number 0

Packs data with options.packMessage and sends to the server.

Kind: instance method of WebSocketAsPromised

Param Type data *

Sends data without packing.

Kind: instance method of WebSocketAsPromised

Param Type data String | Blob | ArrayBuffer

wsp.waitUnpackedMessage(predicate, [options]) ⇒ Promise

Waits for particular message to come.

Kind: instance method of WebSocketAsPromised

Param Type Default Description predicate function function to check incoming message. [options] Object [options.timeout] Number 0 [options.timeoutError] Error

Example

const response = await wsp.waitUnpackedMessage( data => data && data.foo === 'bar' );

Closes WebSocket connection. If connection already closed, promise will be resolved with "close event".

Kind: instance method of WebSocketAsPromised

Param Type Default Description [code] number 1000 A numeric value indicating the status code. [reason] string A human-readable reason for closing connection.

Removes all listeners from WSP instance. Useful for cleanup.

Kind: instance method of WebSocketAsPromised



Options : Object

Kind: global typedef

Defaults: please see options.js

Properties

Name Type Default Description [createWebSocket] function url => new WebSocket(url) custom function for WebSocket construction. [packMessage] function noop packs message for sending. For example, data => JSON.stringify(data) . [unpackMessage] function noop unpacks received message. For example, data => JSON.parse(data) . [attachRequestId] function noop injects request id into data. For example, (data, requestId) => Object.assign({requestId}, data) . [extractRequestId] function noop extracts request id from received data. For example, data => data.requestId . [extractMessageData] function event => event.data extracts data from event object. timeout Number 0 timeout for opening connection and sending messages. connectionTimeout Number 0 special timeout for opening connection, by default equals to timeout .

Changelog

Please see CHANGELOG.md.

License

MIT @ Vitaliy Potapov