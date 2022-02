WebPPL

Probabilistic programming for the web

Quick start

Install using nodejs:

npm install -g webppl

Run WebPPL programs:

webppl myprogram .wppl

Require a WebPPL package:

webppl myprogram .wppl --require packageName

See the packages section of our documentation for more information.

Upgrade WebPPL:

npm update -g webppl

Documentation

Read our docs at docs.webppl.org.

License

WebPPL is released under the MIT License.

Contributions

We encourage you to contribute to WebPPL! Check out our guidelines for contributors and join the webppl-dev mailing list.