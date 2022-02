you can use the 'require' method to load http resource in webpack

install

npm install webpack-require-http

how to use

in webpack.config.js , you may be set the externals option like this:

{ ... entry :{ ... }, output :{ ... }, externals :[ require( 'webpack-require-http' ) ] ... }

so, you can use it in your own code like:

require ( 'http://codemirror.net/lib/codemirror.css' ); require ( 'http://codemirror.net/lib/codemirror.js' ); require ( 'http://codemirror.net/addon/edit/matchbrackets.js' ); require ( 'http://codemirror.net/addon/comment/continuecomment.js' ); require ( 'http://codemirror.net/addon/comment/comment.js' ); require ( 'http://codemirror.net/mode/javascript/javascript.js' );

those require method will return a Promise object

you can use then method to wait the resource load complete.

Promise .all([ require ( 'http://codemirror.net/lib/codemirror.css' ), require ( 'http://codemirror.net/lib/codemirror.js' ), require ( 'http://codemirror.net/addon/edit/matchbrackets.js' ), require ( 'http://codemirror.net/addon/comment/continuecomment.js' ), require ( 'http://codemirror.net/addon/comment/comment.js' ), require ( 'http://codemirror.net/mode/javascript/javascript.js' ) ]).then( function ( ) { console .log(CodeMirror); });

config rule

in 0.4.0 , you can use some rules to parse request, such as adjust http:|https:

{ ... entry :{ ... }, output :{ ... }, externals :[ require( 'webpack-require-http' ).custom({ rules :{ '^#api\/common' : 'http://static.domain.com/api/common.js' } }) ] ... }

using rules

custom ({ rules :{ 'some regexp' : 'replace result' } }) custom ({ rules : function (filepath, request) { return request; } });

demo

var webpackRequireHttp = require ( 'webpack-require-http' ); var custom1Function = webpackRequireHttp.custom({ rules :{ '^#(.+)\/(.+)' : 'http://static.something.com/$1/$2.js' } }); custom1Function( '' , '#api/sdk' , function ( err, content ) { console .log( 'TEST2' , content); }); var custom2Function = webpackRequireHttp.custom({ rules : function ( context, request ) { if (request && request.indexOf( '//' ) == 0 ) { return 'http:' + request; } return request; } }); custom2Function( '' , '//something.com/index.js' , function ( err, content ) { console .log( 'TEST3' , content); });

logs

0.4.3 add special char to ignore valid url check.