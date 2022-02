A webpack post compile plugin. It is used to include post compile modules in node_modules.

Install

npm i webpack-post-compile-plugin --save-dev

Usage

const PostCompilePlugin = require ( 'webpack-post-compile-plugin' ) const path = require ( 'path' ) module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.js$/ , loader : 'babel-loader' , include : [path.resolve(__dirname, './' )] } ] }, plugins : [ new PostCompilePlugin() ] }

Config

And if you can control all the packages which you want to post compile, you can just add postCompile: true to the packages package.json :

{ "name" : "your-one-pkg" , "postCompile" : true }

Or you can add compileDependencies to your application package.json :

{ "name" : "your-application" , "compileDependencies" : [ "xx-pkg" ] }

After 1.0.0+, you can alse use postCompile like this:

{ "name" : "your-one-pkg" , "postCompile" : "src/*.js" }

{ "name" : "your-one-pkg" , "postCompile" : [ "*.js" ] }

1.0.0+ postCompile uses micromatch to match the post compile files.

Options

new PostCompilePlugin({ dependenciesKey : 'myCompileDependencies' , compileDependencies : [ 'a' , 'b' ], compilePaths : [ 'node_module/@test' ] })