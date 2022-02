Beautifully format Webpack messages throughout your bundle lifecycle(s)!

Default

Default Error

Named Bundles

Named Bundle Error

Custom Logger

Named Bundle Error w/ Custom Logger

Install

$ npm install webpack-messages

Usage

const WebpackMessages = require ( 'webpack-messages' ); module .exports = { plugins : [ new WebpackMessages({ name : 'client' , logger : str => console .log( `>> ${str} ` ) }) ] }

API

Type: String

Optionally provide a name for your bundle. Strongly recommended when compiling multiple bundles!

Type: Function

Default: str => console.log(str)

Replace the default function -- ideal for prepending a symbol or namespace to your messages.

Function receives a (colorized) message string as its only parameter.

Type: Function

Run a custom function once a bundle has been compiled successfully. If provided, the default success handler will not run.

Function receives a formatted name string (or '' ) and the Webpack stats object.

License

MIT © Luke Edwards