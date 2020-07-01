Webpack 中文指南

Webpack 是当下最热门的前端资源模块化管理和打包工具。它可以将许多松散的模块按照依赖和规则打包成符合生产环境部署的前端资源。还可以将按需加载的模块进行代码分隔，等到实际需要的时候再异步加载。通过 loader 的转换，任何形式的资源都可以视作模块，比如 CommonJs 模块、 AMD 模块、 ES6 模块、CSS、图片、 JSON、Coffeescript、 LESS 等。

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更多参考： Syncing a fork

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// 初始化 nodejs 依赖 $ npm install // 安装 gitbook 插件 $ npm install gitbook-cli -g $ gitbook install ./content // 启动 gitbook 服务开始撰写工作 $ npm run serve-gitbook // 生成 gitbook $ npm run generate-gitbook // 生成 wiki $ npm run generate-wiki // 发布到 wiki $ npm run deploy-wiki // 生成并发布，是上面3条命令的快捷方式，通常编辑内容后只需要进行这个操作 $ npm run generate-and-deploy

更新日志

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Webpack 中文指南 由 赵达 创作，采用 知识共享 署名-非商业性使用 4.0 国际 许可协议进行许可。