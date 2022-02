A small function which allows you to pass glob to generate entries hash object

Instalation

npm install --save-dev webpack-glob-entries

Usage

var glob_entries = require( 'webpack-glob-entries' ) module . exports = { entry: glob_entries( 'src/entries/**/*.js' ), output: { filename: '[name].js' } };

Tests

npm test

