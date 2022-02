A webpack(version>=4) plugin to upload assets to aliyun oss, u can use it with or without webpack.

一个webpack(version>=4)插件,上传资源到阿里云oss。可以作为webpack插件使用,也可独立使用

以插件方式使用时,默认按output.path (webpack.config.js) 目录下的文件路径上传(保留原文件路径的层级结构)。

独立使用时,按 buildRoot 的文件路径上传(保留原文件路径的层级结构)。

以上两种方式,都可以通过 setOssPath 重新配置不同的上传路径。

Install

npm i webpack-aliyun-oss -D

Options

from : 上传哪些文件,支持glob方式,如'./build/**', 可以为glob字符串或者数组。 作为插件使用时:可选。默认为output.path下所有的文件。 独立使用时:必传

注意: accessKeyId, accessKeySecret 很重要,注意保密!!!

Example

作为webpack插件使用

const WebpackAliyunOss = require ( 'webpack-aliyun-oss' ); const webpackConfig = { plugins : [ new WebpackAliyunOss({ from : [ './build/**' , '!./build/**/*.html' ], dist : '/path/in/alioss' , region : 'your region' , accessKeyId : 'your key' , accessKeySecret : 'your secret' , bucket : 'your bucket' , setOssPath(filePath) { return '/new/path/to/file.js' ; }, setHeaders(filePath) { return { 'Cache-Control' : 'max-age=31536000' } } })] }

独立使用