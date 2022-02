Hadoop WebHDFS REST API (2.2.0) client library for node.js with fs module like (asynchronous) interface.

Examples

Writing to the remote file:

var WebHDFS = require ( 'webhdfs' ); var hdfs = WebHDFS.createClient(); var localFileStream = fs.createReadStream( '/path/to/local/file' ); var remoteFileStream = hdfs.createWriteStream( '/path/to/remote/file' ); localFileStream.pipe(remoteFileStream); remoteFileStream.on( 'error' , function onError ( err ) { }); remoteFileStream.on( 'finish' , function onFinish ( ) { });

Reading from the remote file:

var WebHDFS = require ( 'webhdfs' ); var hdfs = WebHDFS.createClient({ user : 'webuser' , host : 'localhost' , port : 80 , path : '/webhdfs/v1' }); var remoteFileStream = hdfs.createReadStream( '/path/to/remote/file' ); remoteFileStream.on( 'error' , function onError ( err ) { }); remoteFileStream.on( 'data' , function onChunk ( chunk ) { }); remoteFileStream.on( 'finish' , function onFinish ( ) { });

TODO

Implement all calls (GETCONTENTSUMMARY, GETFILECHECKSUM, GETHOMEDIRECTORY, GETDELEGATIONTOKEN, RENEWDELEGATIONTOKEN, CANCELDELEGATIONTOKEN, SETREPLICATION, SETTIMES)

Improve documentation

More examples

Tests

Running tests:

npm test

License

MIT