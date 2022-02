The Webduino Javascript Core, for Browser and Node.js

Installation

Browser

Using bower:

$ bower install webduino-js

Insert scripts:

< script src = "bower_components/webduino-js/dist/webduino-base.js" > </ script > < script src = "bower_components/webduino-js/src/module/Led.js" > </ script > ... (modules used)

Or all-in-one:

< script src = "bower_components/webduino-js/dist/webduino-all.js" > </ script >

$ npm install webduino-js

Usage

webduino-js provides isomorphic APIs:

var webduino = require ( 'webduino-js' ); var board, led; board = new webduino.WebArduino( 'device_id' ); board.on( 'ready' , function ( ) { led = new webduino.module.Led(board, board.getDigitalPin( 10 )); led.on(); });

Transports

webduino-js talks to Webduino Dev Board via MQTT by default. However, since webduino-js speaks Firmata, we can also directly talk to standard Arduino or any dev board that understands firmata.

Currently we have transports supporting USB serial port and Bluetooth (HC-06 tested) communications: (Note: you have to install Firmata library first)

See Also

License

This project is licensed under MIT license, see LICENSE for more information.