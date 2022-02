Webcam Easy JS

This is a javascript library for accessing webcam stream and taking photos.

You can easily add it as a module to your own app.

Streaming webcam on desktop computer or mobile

Switch back or front cameras on mobile

Take pictures and be able to download.

Live Demo

https://bensonruan.com/how-to-access-webcam-and-take-photo-with-javascript/

Installation

Use Git Clone

git https://github.com/bensonruan/webcam-easy.git

OR Use NPM

npm install webcam-easy

Usage

1. Include script tag in html

< script type = "text/javascript" src = "https://unpkg.com/webcam-easy/dist/webcam-easy.min.js" > </ script >

or Import into javascript

import Webcam from 'webcam-easy' ;

2. Place elements in HTML

< video id = "webcam" autoplay playsinline width = "640" height = "480" > </ video > < canvas id = "canvas" class = "d-none" > </ canvas > < audio id = "snapSound" src = "audio/snap.wav" preload = "auto" > </ audio >

3. Call constructor in javascript

const webcamElement = document .getElementById( 'webcam' ); const canvasElement = document .getElementById( 'canvas' ); const snapSoundElement = document .getElementById( 'snapSound' ); const webcam = new Webcam(webcamElement, 'user' , canvasElement, snapSoundElement);

4. Start Webcam

webcam.start() .then( result => { console .log( "webcam started" ); }) .catch( err => { console .log(err); });

5. Take Photo

var picture = webcam.snap();

6. Stop Webcam

webcam.stop();

Functions

start(startStream) : start streaming webcam get permission from user get all video input devices info select camera based on facingMode start stream startStream is optional parameter, default value is true

stop() : stop streaming webcam

stream() : start streaming webcam to video element

snap() : take photo from webcam

flip() : change Facing mode and selected camera

Properties