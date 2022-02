Node Web Bluetooth

Node.js implementation of the Web Bluetooth Specification

Prerequisites

Node.js > v8.14.0, which includes npm .

Installation

$ npm install webbluetooth

Getting Started

See the examples or view the API documentation at:

https://thegecko.github.io/webbluetooth/

Specification

The Web Bluetooth specification can be found here:

https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/

Implementation Status

bluetooth

referringDevice - specification unstable

getAvailability() - specification unstable requestDevice()

getDevices() RequestDeviceOptions.name

RequestDeviceOptions.acceptAllDevices RequestDeviceOptions.manufacturerData - specification unstable

BluetoothDevice

id

gatt watchingAdvertisements - specification unstable

watchAdvertisements() - specification unstable unwatchAdvertisements() - specification unstable

BluetoothRemoteGATTServer

connected

getPrimaryService() getPrimaryServices()

BluetoothRemoteGATTService

device

getIncludedService() getIncludedServices()

BluetoothRemoteGATTCharacteristic

service

startNotifications() stopNotifications()

BluetoothRemoteGATTDescriptor

characteristic

readValue() writeValue()

Events

Bluetooth

availabilitychanged

Bluetooth Device

gattserverdisconnected

Bluetooth Service

serviceadded

servicechanged - unsupported in noble serviceremoved - unsupported in noble

Bluetooth Characteristic

characteristicvaluechanged

Other