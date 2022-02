API Spec parser based on AMF. Currently supports RAML 0.8, RAML 1.0, OAS 2.0 and OAS 3.0(beta).

This project is a thin wrapper that exposes API Spec-related capabilities from AMF. It is written in Scala and offered in two versions: JavaScript and Java.

📃 Documentation

📦 Examples

🛠 Installation

JavaScript

Install the npm package:

$ npm install webapi-parser

and require/reference as follows:

const wap = require ( 'webapi-parser' ).WebApiParser

Usage examples are located in the examples directory.

Java

Specify webapi-parser as a dependency and set both MuleSoft and Jitpack repositories.

Gradle:

dependencies { compile 'org.raml:webapi-parser:x.y.z' } ... repositories { maven { url "https://repository-master.mulesoft.org/nexus/content/repositories/releases" } maven { url "https://jitpack.io" } mavenCentral() }

Maven:

< dependency > < groupId > org.raml </ groupId > < artifactId > webapi-parser </ artifactId > < version > X.Y.Z </ version > </ dependency > ... < repositories > < repository > < id > MuleSoftReleases </ id > < url > https://repository-master.mulesoft.org/nexus/content/repositories/releases </ url > </ repository > < repository > < id > jitpack.io </ id > < url > https://jitpack.io </ url > </ repository > </ repositories >

To install snapshot versions set additional Sonatype snapshots repository.

Gradle:

... repositories { ... maven { url 'https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots' } }

Maven:

... < repositories > ... < repository > < id > SonatypeSnapshots </ id > < url > https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots </ url > </ repository > </ repositories >

Usage examples are located in the examples directory.

If you wish to contribute to this project, please review our Contribution Guidelines.