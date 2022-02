Web3 ProviderEngine

Web3 ProviderEngine is a tool for composing your own web3 providers.

Originally created for MetaMask, but has been superceded by json-rpc-engine in combination with our eth-json-rpc-middleware. This module is not very actively maintained, so we recommend using that one instead.

Composable

Built to be modular - works via a stack of 'sub-providers' which are like normal web3 providers but only handle a subset of rpc methods.

The subproviders can emit new rpc requests in order to handle their own; e.g. eth_call may trigger eth_getAccountBalance , eth_getCode , and others. The provider engine also handles caching of rpc request results.

const ProviderEngine = require ( 'web3-provider-engine' ) const CacheSubprovider = require ( 'web3-provider-engine/subproviders/cache.js' ) const FixtureSubprovider = require ( 'web3-provider-engine/subproviders/fixture.js' ) const FilterSubprovider = require ( 'web3-provider-engine/subproviders/filters.js' ) const VmSubprovider = require ( 'web3-provider-engine/subproviders/vm.js' ) const HookedWalletSubprovider = require ( 'web3-provider-engine/subproviders/hooked-wallet.js' ) const NonceSubprovider = require ( 'web3-provider-engine/subproviders/nonce-tracker.js' ) const RpcSubprovider = require ( 'web3-provider-engine/subproviders/rpc.js' ) var engine = new ProviderEngine() var web3 = new Web3(engine) engine.addProvider( new FixtureSubprovider({ web3_clientVersion : 'ProviderEngine/v0.0.0/javascript' , net_listening : true , eth_hashrate : '0x00' , eth_mining : false , eth_syncing : true , })) engine.addProvider( new CacheSubprovider()) engine.addProvider( new FilterSubprovider()) engine.addProvider( new NonceSubprovider()) engine.addProvider( new VmSubprovider()) engine.addProvider( new HookedWalletSubprovider({ getAccounts : function ( cb ) { ... }, approveTransaction : function ( cb ) { ... }, signTransaction : function ( cb ) { ... }, })) engine.addProvider( new RpcSubprovider({ rpcUrl : 'https://testrpc.metamask.io/' , })) engine.on( 'block' , function ( block ) { console .log( '================================' ) console .log( 'BLOCK CHANGED:' , '#' +block.number.toString( 'hex' ), '0x' +block.hash.toString( 'hex' )) console .log( '================================' ) }) engine.on( 'error' , function ( err ) { console .error(err.stack) }) engine.start()

When importing in webpack:

import * as Web3ProviderEngine from 'web3-provider-engine' ; import * as RpcSource from 'web3-provider-engine/subproviders/rpc' ; import * as HookedWalletSubprovider from 'web3-provider-engine/subproviders/hooked-wallet' ;

Built For Zero-Clients

The Ethereum JSON RPC was not designed to have one node service many clients. However a smaller, lighter subset of the JSON RPC can be used to provide the blockchain data that an Ethereum 'zero-client' node would need to function. We handle as many types of requests locally as possible, and just let data lookups fallback to some data source ( hosted rpc, blockchain api, etc ). Categorically, we don’t want / can’t have the following types of RPC calls go to the network:

id mgmt + tx signing (requires private data)

filters (requires a stateful data api)

vm (expensive, hard to scale)

Running tests