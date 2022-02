web3-fake-provider is a mock provider class that can be used with Ethereum web3.js . It mocks the behavior of Web3.providers.HttpProvider .

Might be useful for testing or having a working web3 instance when your Ethereum node is down.

Originally part of web3.js.

Install

npm install web3-fake-provider

Usage

var FakeProvider = require ( 'web3-fake-provider' ) var result = '0x47d33b27bb249a2dbab4c0612bf9caf4c1950855' ; var provider = new FakeProvider(); web3.setProvider(provider); provider.injectResult(result); provider.injectValidation( function ( payload ) { assert.equal(payload.jsonrpc, '2.0' ); assert.equal(payload.method, 'eth_accounts' ); assert.deepEqual(payload.params, []); }); assert.deepEqual(result, web3.eth.accounts);

LICENSE

GPL-3.0