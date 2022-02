Intro

唤起App到指定页、通过Scheme调用端能力、下载安装包、到应用商店,同时提供了相关的detector、copy、util等功能

Install

npm install web-launch-app --save

https://unpkg.com/web-launch-app@version/lib/wla.min.js (window.WLA)

Usage

import { LaunchApp, detector, ua, copy, supportLink, isAndroid, isIos, inWeixin, inQQ, inWeibo, inBaidu } from 'web-launch-app' ; const lanchApp = new LaunchApp(config); lanchApp.open({ page : 'pagename/action' , param :{ k : 'v' } }); lanchApp.open({ useYingyongbao : inWeixin && isAndroid, launchType : { ios : inWeixin ? 'store' : 'link' , android : inWeixin ? 'store' : 'scheme' , }, autodemotion : false , scheme : 'app://path?k=v' , url : 'https://link.domain.com/path?k=v' , param :{ k2 : 'v2' }, timeout : 2000 , pkgs :{ android : 'https://cdn.app.com/package/app20190501.apk' , ios : 'https://itunes.apple.com/cn/app/appid123?mt=8' , yyb : 'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.app.www&ckey=CK123' } }, (s, d, url) => { console .log( 'callbackout' , s, d, url); s != 1 && copy(url); return 2 ; }); lanchApp.download(); lanchApp.download({ android : 'https://cdn.app.com/package/app20190501.apk' , ios : 'https://itunes.apple.com/cn/app/appid123?mt=8' , yyb : 'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.app.www&ckey=CK123' , landPage : 'https://haokan.baidu.com/download' });

API

export

LaunchApp:唤起类,核心逻辑所在,提供了open()及download()方法通过不同方案实现唤起App及下载

copy:复制方法(浏览器安全限制,必须由用户行为触发)

detector:宿主环境对象(含os及browser信息)

ua:= navigator.userAgent + " " + navigator.appVersion + " " + navigator.vendor

isAndroid、isIos、inWeixin、inQQ、inWeibo、inBaidu:字面含义,Boolea值

supportLink:当前环境是否支持universal link或applink

Param Notes options useGuideMethod 是否使用引导提示,优先级高于launchType指定的方案(适用于微信、微博等受限环境),默认false guideMethod 引导提示方法,默认蒙层文案提示 updateTipMethod 版本升级提示方法,scheme配置指定版本时使用,默认alert提示 useYingyongbao launchType为store方案时(应用宝归为应用商店),控制微信中是否走应用宝,默认false launchType 【1】link:iOS9+使用universal link,Android6+使用applink,可配置指定link无法使用时自动降级为scheme。【2】scheme:scheme协议,通过唤起超时逻辑进行未唤起处理,同时适用于app内打开页面调用native功能。【3】store:系统应用商店(去应用宝需要指定useYingyongbao为true) autodemotion 是否支持link方案不可用时自动降级为scheme方案,(注意参数配置:使用page时要有同page下的link和scheme配置,或同时指定url及scheme参数),默认false scheme 指定scheme callback scheme的回调方法 url 指定link url(iOS的universal link值或Android的applink值) page 在config中配置的页面名称或端能力名称(替代scheme和url参数方便维护) param scheme或link的参数 paramMap 参数映射(适用于iOS与Android同scheme功能但参数名不同的情况,真实世界就是有这么多坑orz) clipboardTxt 复制到剪贴板内容(针对未安装或环境受限等唤起中断情况使用,在打开app或下载app后可以通过剪贴板内容进行交互衔接或统计),浏览器安全限制需要用户动作触发才能生效 timeout scheme/store方案中超时时间,默认2000毫秒,<0表示不走超时逻辑 landPage 落地页面(异常或未知情况均会进入此页面) pkgs {android:'',ios:'',yyb:'',store:{...}},指定子项会覆盖基础配置 callback (s, d, url) => { return 0;} ,launchType为scheme或store方案时默认有超时逻辑,可通过设置tmieout为负值取消或根据callback中的返回值进行超时处理。s表示唤起结果(0失败,1成功,2未知), d为detector,url为最终的scheme或link值。无返回值默认下载apk包或去appstore,1不处理,2落地页,3应用市场(百度春晚活动时引导去应用市场下载分流减压),详见 LaunchApp.callbackResult 。

Param Notes options 未指定项使用实例配置中的默认值 yyb 应用宝地址,在微信中使用 android android apk包下载地址 ios appstore地址 landPage 落地页地址,非iOS/Android平台使用

Config

{ inApp : false , appVersion : '' , pkgName : '' , deeplink :{ scheme : { android : { protocol : 'appname' , index : { protocol : 'appname' , path : 'path' , param : {}, paramMap : {}, version : '4.9.6' }, share :{...}, ... }, ios : { ... } }, link : { pagename : { url : 'https://link.app.com/p/{forumName}' , param : { }, paramMap : { }, version : 0 }, ... } }, pkgs : { yyb : 'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.baidu.haokan&ckey=' , android : 'https://cdn.app.com/package/app-default.apk' , ios : 'https://itunes.apple.com/cn/app/id1092031003?mt=8' , store : { android : { reg : /\(.*Android.*\)/ , scheme : 'market://details?id=packagename' }, samsung : { reg : /\(.*Android.*(SAMSUNG|SM-|GT-).*\)/ , scheme : 'samsungapps://ProductDetail/{id}' }, ... } }, useUniversalLink : supportLink(), useAppLink : supportLink(), autodemotion : false , useYingyongbao : false , useGuideMethod : false , guideMethod : () => {}, updateTipMethod : () => {}, searchPrefix : '?' , timeout : 2000 , landPage : '' , }

Demo

import { LaunchApp, copy, detector, ua, supportLink, isAndroid, isIos, inWeixin, inWeibo } from 'web-launch-app' ; const inApp = /appname(.*)/ .test(ua); const appVersion = inApp ? /appname\/(\d+(\.\d+)*)/ .exec(ua)[ 1 ] : '' ; const lanchIns = new LaunchApp({ inApp : inApp, appVersion : appVersion, pkgName : 'com.app.www' , deeplink : { scheme : { android : { protocol : 'app' , index : { path : '/' , }, frs : { protocol : 'app' , path : 'forum/detail' , param : { from : 'h5' }, paramMap : { forumName : 'kw' } } }, ios : { protocol : 'app' , index : { path : '/' , }, frs : { path : 'forum/detail' } } }, link : { index : { url : 'https://link.app.com' }, frs : { url : 'https://link.app.com/p/{forumName}' } }, }, pkgs : { android : 'https://cdn.app.com/package/app-defult.apk' , ios : 'https://itunes.apple.com/app/apple-store/appid123?pt=328057&ct=MobileQQ_LXY&mt=8' , yyb : 'http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.app.www&ckey=123' , }, useUniversalLink : supportLink(), useAppLink : supportLink(), autodemotion : true , useYingyongbao : inWeixin && isAndroid, useGuideMethod : inWeibo && isAndroid, timeout : 2500 , landPage : 'http://www.app.com/download' }); export function launch ( options?: any, callback?: (status, detector, scheme ) => number ) { options.pkgs = options.pkgs || {}; if (options.param && options.param.pkg){ options.pkgs.android = options.pkgs.android || `https://cdn.app.com/download/app- ${pkg} .apk` ; } if (options.param && options.param.ckey){ options.pkgs.android = options.pkgs.android || `http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.app.www&ckey= ${ckey} ` ; } if (options.clipboardTxt === undefined ) { let paramStr = options.param ? stringtifyParams(options.param) : '' ; if (options.scheme) { options.clipboardTxt = '#' + options.scheme + (paramStr ? ((options.scheme.indexOf( '?' ) > 0 ? '&' : '?' ) + paramStr) : '' ) + '#' ; } else if (options.page) { options.clipboardTxt = '#' + schemeConfig[ 'protocol' ] + '://' + schemeConfig[options.page].path + (paramStr ? '?' + paramStr : '' ) + '#' ; } } lanchIns.open(options, callback); } export function tryLaunch ( options?: any={}, callback?: (status, detector, scheme ) => number ) { options.launchType = { ios : 'link' , android : 'link' }; options.autodemotion = false ; launch(options); } export function forceLaunch ( options?: any={}, callback?: (status, detector, scheme ) => number ) { options.launchType = { ios : 'scheme' , android : 'scheme' }; launch(options); } export function hotLaunch ( options?: any, callback?: (status, detector, scheme ) => number ) { options.useGuideMethod = isAndroid && inWeibo; options.launchType = { ios : 'link' , android : inWeixin ? 'store' : (supportLink ? 'link' : 'scheme' ) }; options.useYingyongbao = isAndroid && inWeixin; options.autodemotion = true ; launch(options, callback); } export function invoke ( options: any ) { options.launchType = { ios : 'scheme' , android : 'scheme' }; options.timeout = -1 ; lanchIns.open(options); } export function download ( opt ) { lanchIns.download(opt); } import {launch, tryLaunch, forceLaunch, hotLaunch, invoke, download} from 'launch-app' launch({ useGuideMethod : inWeibo, useYingyongbao : inWeixin && isAndroid, launchType : { ios : inWeixin ? 'store' : 'link' , android : inWeixin ? 'store' : 'scheme' }, page : 'frs' , param : { k : 'v' , ckey : '123' , pkg : '20190502' , target : 'https://www.app.com/download' , }, timeout : 2000 , }, (status, detector, url) => { console .log( 'callback' , status, detector, url); return 0 ; }); tryLaunch({ url : 'https://link.domain.com/path?k=v' , param :{ k2 : 'v2' } }) invoke({ page : 'share' , param :{ k : 'v' } }); download(); download({ pkgs :{ ios : '' , android : '' , yyb : '' , landPage : '' } });

Who use?

好看视频、百度贴吧、伙拍小视频...