Interface between Web Audio API and streams. Send AudioBuffer/Buffer/ArrayBuffer/FloatArray data to Web Audio API (writable mode) or connect any AudioNode to stream (readable mode). There are three types of connection available: as plain funcitons, as streams or pull-streams.

Usage

const context = require ( 'audio-context' ) const Generator = require ( 'audio-generator' ) const {Readable, Writable} = require ( 'web-audio-stream/stream' ) let oscillator = context.createOscillator() oscillator.type = 'sawtooth' oscillator.frequency.value = 440 oscillator.start() Readable(oscillator).on( 'data' , (audioBuffer) => { console .log(audioBuffer.getChannelData( 0 )) }) Generator( time => Math .sin( Math .PI * 2 * time * 440 )) .pipe(Writable(context.destination))

API

const {Read, Write} = require('web-audio-stream')

Get Web-Audio-API reader or writer constructors. They can be required separately:

const createReader = require ( 'web-audio-stream/read' ) const createWriter = require ( 'web-audio-stream/write' )

let write = Write(destNode, options?)

Create function writing to web-audio-API AudioNode with the following signature: write(audioBuffer, (err) => {}) . To end stream properly, call write(null) .

options parameter is optional and may provide the following:

mode − 0 or 1, defines buffer or script mode of feeding data, may affect performance insignificantly.

− 0 or 1, defines buffer or script mode of feeding data, may affect performance insignificantly. context − audio context, defaults to audio-context module.

− audio context, defaults to audio-context module. samplesPerFrame and channels define audio buffer params.

const Writer = require ( 'web-audio-stream/write' ) const Generate = require ( 'audio-generator' ) const util = require ( 'audio-buffer-utils' ) let write = Writer(context.destination, { samplesPerFrame : 1024 }) let generate = Generate( t => Math .sin( 440 * t * Math .PI * 2 )) let isStopped = 0 setTimeout( () => { isStopped = 1 }, 500 ) function gen ( err ) { if (err) throw err if (isStopped) { write( null ) return } let aBuf = generate(util.create(frame)) write(aBuf, gen) } gen()

Writer is smart enough to recognize any type of data placed into it: AudioBuffer, AudioBufferList, ArrayBuffer, FloatArray, Buffer, Array. Make sure only that passed buffer format complies with passed options, ie. samplerPerFrame , channels etc.

Note on performance. Internally writer uses audio-buffer-list to manage memory efficiently, providing pretty low latency.

let read = Read(sourceNode, options?)

Create reader from web AudioNode with signature read((err, audioBuffer) => {}) , returning audio frames data. To end reading, pass read(null) .

const Reader = require ( 'web-audio-stream/read' ) let oscNode = context.createOscillator() oscNode.type = 'sawtooth' oscNode.frequency.value = 440 oscNode.start() let read = Reader(oscNode) let count = 0 read( function getData ( err, audioBuffer ) { if (count++ >= 5 ) { read( null ) } else { read(getData) } })

Stream API

const {Readable, Writable} = require('web-audio-stream/stream')

Get readable or writable stream to pipe data from stream to web-audio directly.

const Readable = require ( 'web-audio-stream/readable' ) const Writable = require ( 'web-audio-stream/writable' )

let writable = Writable(destNode, options?)

Create writer to web audio node, possibly based on options. Pipe any stream to writable, or write data directly to it, basically it implements Writable stream class.

const Writable = require ( 'web-audio-stream/writable' ) const context = require ( 'audio-context' ) let writable = Writable(context.destination, { context : context, channels : 2 , sampleRate : context.sampleRate, mode : Writable.BUFFER_MODE, autoend : true }) const Generator = require ( 'audio-generator' ) let src = Generator( function ( time ) { return Math .sin( Math .PI * 2 * time * 440 ) }) src.pipe(writable) let chunk = new Float32Array ( 1024 ) for ( let i = 0 ; i < 1024 ; i++) { chunk[i] = Math .random() } writable.write(chunk) setTimeout(writable.end, 1000 )

let readable = Readable(audioNode, options?)

Readable stream to read data from web-audio-API.

const Readable = require ( 'web-audio-stream/readable' ) let readable = Readable(myNode) readable.on( 'data' , buffer => { console .log( 'Got audio buffer' ) })

Pull-stream API

Pull-stream interfaces internally use plain reader and writer and can be used in the same fashion.

const {sink, source} = require('web-audio-stream/pull')

const Sink = require ( 'web-audio-stream/sink' ) const Source = require ( 'web-audio-stream/source' )

let sink = Sink(destNode, options?)

let source = Source(srcNode, options?)

