WeVue, 不止是 Vue.js + weui!

we-vue 是一套基于 Vue.js 的移动关组件库，结合 weui 官方样式库，封装了一系列组件，适合微信公众号等移动端开发。

特性

35+ 个组件

尽可能全面的单元测试

详细的在线文档和示例

支持 Typescript

安装

// yarn 推荐 yarn add we-vue // npm npm install we-vue -S

开发

we-vue3.0 版本开始使用 lerna 工具，以 monorepo 模式进行开发，packages 目录下包含了 demo, docs 以及 we-vue 三个包，分别为示例，在线文档和组件库。如果有兴趣参与贡献代码，需要对 lerna 有一定的了解。除此之外，3.0使用 Typescript 对组件包进行了重构，因此也需要一定的 TS 基础。

克隆代码

// GitHub git clone https://github.com/tianyong90/we-vue.git // 码云（为方便国内用户，本项目也托管到码云，码云仅作定期同步，不保证代码为最新） git clone https://gitee.com/tianyong/we-vue.git

安装依赖

cd we-vue && lerna bootstrap

运行本地服务并开发

// 开发组件及 demo yarn run dev // 开发在线文档 yarn run dev:docs

参与贡献

对于对本项目作出过贡献的朋友表示诚挚的感谢！同时也感谢提出过建议或反馈 Bug 的朋友。😄

如果你有兴趣参与贡献代码或者提出建议，请阅读 贡献指南

感谢

本项目从创建到现在，参考了不少流行的 vue 组件库，其中最主要的有 Mint-UI, 有赞 vant 以及 Vuetify。部分代码移植于这些 MIT 开源项目，同时又涉及大量变动，未及一一标注。在此表示感谢！

License

MIT