we-vue 是一套基于 Vue.js 的移动关组件库，结合 weui 官方样式库，封装了一系列组件，适合微信公众号等移动端开发。
// yarn 推荐
$ yarn add we-vue
// npm
$ npm install we-vue -S
we-vue3.0 版本开始使用 lerna 工具，以 monorepo 模式进行开发，packages 目录下包含了 demo, docs 以及 we-vue 三个包，分别为示例，在线文档和组件库。如果有兴趣参与贡献代码，需要对 lerna 有一定的了解。除此之外，3.0使用 Typescript 对组件包进行了重构，因此也需要一定的 TS 基础。
// GitHub
$ git clone https://github.com/tianyong90/we-vue.git
// 码云（为方便国内用户，本项目也托管到码云，码云仅作定期同步，不保证代码为最新）
$ git clone https://gitee.com/tianyong/we-vue.git
$ cd we-vue && lerna bootstrap
// 开发组件及 demo
$ yarn run dev
// 开发在线文档
$ yarn run dev:docs
对于对本项目作出过贡献的朋友表示诚挚的感谢！同时也感谢提出过建议或反馈 Bug 的朋友。😄
如果你有兴趣参与贡献代码或者提出建议，请阅读 贡献指南
本项目从创建到现在，参考了不少流行的 vue 组件库，其中最主要的有 Mint-UI, 有赞 vant 以及 Vuetify。部分代码移植于这些 MIT 开源项目，同时又涉及大量变动，未及一一标注。在此表示感谢！
MIT