简单灵活的表单验证插件,支持小程序、浏览器、Nodejs。小程序端支持:微信、支付宝、百度智能、字节跳动,小程序默认提示使用 showToast 。

API 文档 | 示例 Examples

使用 npm:

使用 cdn:

下面是微信小程序的用法,其它小程序类似

< form bindsubmit = "onSubmitForm" > < input type = "text" name = "username" placeholder = "用户名" /> < input type = "number" name = "phoneno" placeholder = "手机号" /> < input type = "text" name = "str" placeholder = "长度为3的字符串" /> < button type = "default" formType = "submit" > 提交 </ button > </ form >