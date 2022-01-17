解决繁琐的小程序会话管理，一款自带登录态管理的网络请求组件。
让业务逻辑更专注，不用再关注底层登录态问题。小程序对比以往的H5，登录态管理逻辑要复杂很多。通过
weRequest这个组件，希望能帮助开发者把更多精力放在业务逻辑上，而登录态管理问题只需通过一次简单配置，以后就不用再花精力管理了。
npm install --save we-request
build/weRequest.min.js放到小程序包内
weRequest组件
import weRequest from 'we-request';
// 若下载文件到本地，则直接引入对应文件，具体路径自己根据情况修改
// import weRequest from '../lib/weRequest.min'
const weRequest= require('we-request');
// 若下载文件到本地，则直接引入对应文件，具体路径自己根据情况修改
// const weRequest = require('../lib/weRequest.min');
// 初始化配置
weRequest.init({
// 关于配置内容，将在后文详述
// 此处暂时省略...
})
wx.request那样去使用它
// 发起请求
weRequest.request({
url: 'order/detail',
data: {
id: '107B7615E04AE64CFC10'
},
success: function (data) {
// 省略...
}
})
// 同时也支持Promise形式使用
weRequest.request({
url: 'order/detail',
data: {
id: '107B7615E04AE64CFC10'
}
}).then((data)=>{
// 省略...
})
正常情况下组件只需要
init一次即可，因此初始化可以封装在一个文件中：
// 举例： 以下代码封装在 util/weRequest.js
import weRequest from 'we-request';
weRequest.init({
// ...
});
export default weRequest;
后续业务逻辑直接引用封装好的文件即可使用：
import weRequest from 'util/weRequest';
weRequest.request({
// ...
})
上图是小程序官方文档中的登录时序图。此图涵盖了前后端，详细讲解了包括登录态的生成，维护，传输等各方面的问题。
具体到业务开发过程中的前端来说，我认为上图还不够完整，于是我画了下面这张以前端逻辑为出发点的、包含循环的流程图。 我认为前端每一次发起网络请求，跟后台进行数据交互，都适用于下图的流程：
hasChecked： 用一状态标识本生命周期内是否执行过
wx.checkSession，判断该标识，若否，开始执行
wx.checkSession，若是，进入下一步
wx.checkSession()： 调用接口判断登录态是否过期，若是，重新登录；若否，进入下一步
wx.checkSession()是小程序提供的检测登录态是否过期的接口，生命周期内只需调用一次即可。用户越久未使用小程序，用户登录态越有可能失效。反之如果用户一直在使用小程序，则用户登录态一直保持有效。具体时效逻辑由微信维护，对开发者透明
wx.getStorage(session)： 尝试获取本地的
session。如果之前曾经登录过，则能获取到；否则，本地无
session
wx.login()： 小程序提供的接口，用于获取
code（code有效期为5分钟）
wx.request(code)： 将
code通过后台提供的接口，换取
session
wx.setStorage(session)： 将后台接口返回的
session存入到localStorage，以备后续使用
wx.request(session)： 真正发起业务请求，请求中带上
session
parse(data)： 对后台返回的数据进行预解析，若发现登录态失效，则重新执行登录；若成功，则真正获取到业务数据
只要遵循上图的流程，我们就无需在业务逻辑中关注登录态的问题了，相当于把登录态的管理问题耦合到了发起网络请求当中，本组件则完成了上述流程的封装，让开发者不用再关心以上逻辑，把精力放回在业务的开发上。
从上面介绍中可知，在本地无登录态的场景下，若要调用业务请求，首先需要执行一次登录流程，在拿到登录态后，才能真正地发起业务请求，整个过程涉及到多个网络来回。 而2.0版本针对这里进行了一个优化，在后端接口满足的前提下，2.0的版本在发起业务请求时，根据当下情况可能会附带登录态，也可能会附带wx.login()返回的code，后端根据场景可能会先执行登录流程，然后完成业务逻辑后，将登录态和业务数据一同返回，以节省一次网络的来回。也就是说，对于2.0版本而已，不需要专门的登录接口了，所有的业务请求接口都需要兼容登录逻辑。 如需使用2.0版本，请移步这里
通过
weRequest发出的请求，将会自动带上登录态参数。
对应的流程为下图中红色的指向：
当本地没有登录态时，按照流程图，
weRequest将会自动执行
wx.login()后的一系列流程，得到
code并调用后台接口换取
session，储存在localStorage之后，重新发起业务请求。
对应的流程为下图中红色的指向：
对后台数据进行预解析之后，发现登录态过期，于是重新执行登录流程，获取新的
session之后，重新发起请求。
对应的流程为下图中红色的指向：
对组件进行初始化配置，使用组件发起请求前必须进行至少一次的配置
|参数名
|类型
|必填
|默认值
|说明
|sessionName
|String
|否
|session
|所有请求会带上以此为key的票据；可不配置，票据名默认为session
|urlPerfix
|String/Function
|否
|请求URL的固定前缀，如果配置了，后续请求的URL都会自动加上这个前缀，如果是函数，则为函数的返回值
|loginTrigger
|Function
|是
|触发重新登录的条件；参数为CGI返回的数据，返回需要重新登录的条件
|codeToSession
|Object
|是
|用code换取session的CGI配置
|reLoginLimit
|Int
|否
|3
|登录重试次数，当连续请求登录接口返回失败次数超过这个次数，将不再重试登录
|successTrigger
|Function
|是
|触发请求成功的条件；参数为CGI返回的数据，返回接口逻辑成功的条件
|successData
|Function
|否
|成功之后返回数据；参数为CGI返回的数据，返回逻辑需要使用的数据
|errorHandler
|Function
|否
|自定义错误处理函数，若被定义，则默认的报错弹窗将不再自动发生，下方的errorTitle和errorContent将被忽略
|errorTitle
|String/Function
|否
|操作失败
|接口逻辑失败时，错误弹窗的标题
|errorContent
|String/Function
|否
|接口逻辑失败时，错误弹窗的内容
|errorCallback
|Function
|否
|当出现接口逻辑错误时，会执行统一的回调函数，这里可以做统一的错误上报等处理
|errorRetryBtn
|Boolean
|否
|false
|接口逻辑失败时，错误弹框是否显示重试按钮，点击重试可重新尝试发起请求
|doNotCheckSession
|Boolean
|否
|false
|是否需要调用checkSession，验证小程序的登录态过期；若业务不需要使用到session_key，则可配置为true
|reportCGI
|Function
|否
|接口返回成功之后，会执行统一的回调函数，这里可以做统一的耗时上报等处理
|mockJson
|Object
|否
|可为接口提供mock数据
|globalData
|Object/Function
|否
|所有请求都会自动带上这里的参数
|sessionExpireTime
|Int
|否
|null
|为用户登陆态设置本地缓存时间（单位为ms），一旦过期，直接废弃缓存中的登陆态
|sessionExpireKey
|String
|否
|sessionExpireKey
|如果为用户登陆态设置了本地缓存时间，则过期时间将以此值为key存储在Storage中
|doNotUseQueryString
|Boolean
|否
|false
|默认情况下，POST请求，登陆态除了带在请求body中，也会带在queryString上，如果配置了这个为true，则登陆态不带在queryString中
|setHeader
|Object/Function
|否
|所有请求的header都会带上此对象中的字段
|beforeSend
|Function
|否
|请求发送前的hook，开发者可在发送前自行处理数据
|参数名
|类型
|必填
|默认值
|说明
|url
|String
|是
|CGI的url
|method
|String
|否
|GET
|调用改CGI的方法
|codeName
|String
|否
|code
|CGI中传参时，存放code的名称
|data
|Object/Function
|否
|登录接口需要的其他参数，当类型是Function时，第一个参数是code
|success
|Function
|是
|接口返回成功的函数（回调参数有两个，分别为接口返回的数据，以及接口回包对象本身）；需要返回session的值
|参数名
|类型
|说明
|name
|String
|调用的接口名字，可在request接口的report字段配置
|startTime
|Int
|发起请求时的时间戳
|endTime
|Int
|请求返回时的时间戳
|request
|Function
|请求方法，可用于上报
|参数名
|类型
|说明
|obj
|Object
|请求对象，包含url,data,header，开发者可自行修改，并最后将obj对象返回
|session
|String
|登录态票据，开发者可按需将票据放入obj中
weRequest.init({
// [可选] 存在localStorage的session名称，且CGI请求的data中会自动带上以此为名称的session值；可不配置，默认为session
sessionName: "session",
// [可选] 请求URL的固定前缀；可不配置，默认为空
urlPerfix: "https://www.example.com/",
// [必填] 触发重新登录的条件，res为CGI返回的数据
loginTrigger: function (res) {
// 此处例子：当返回数据中的字段errcode等于-1，会自动触发重新登录
return res.errcode == -1;
},
// [必填] 用code换取session的CGI配置
codeToSession: {
// [必填] CGI的URL
url: 'user/login',
// [可选] 调用改CGI的方法；可不配置，默认为GET
method: 'GET',
// [可选] CGI中传参时，存放code的名称，此处例子名称就是code；可不配置，默认值为code
codeName: 'code',
// [可选] 登录接口需要的其他参数；可不配置，默认为{}
data: {},
// [必填] CGI中返回的session值
success: function (data, res) {
// 此处例子：CGI返回数据中的字段session即为session值；res是回包的完整对象
return data.session;
}
},
// [可选] 登录重试次数，当连续请求登录接口返回失败次数超过这个次数，将不再重试登录；可不配置，默认为重试3次
reLoginLimit: 2,
// [必填] 触发请求成功的条件
successTrigger: function (res) {
// 此处例子：当返回数据中的字段errcode等于0时，代表请求成功，其他情况都认为业务逻辑失败
return res.errcode == 0;
},
// [可选] 成功之后返回数据；可不配置
successData: function (res) {
// 此处例子：返回数据中的字段data为业务接受到的数据
return res.data;
},
// [可选] 当CGI返回错误时，弹框提示的标题文字
errorTitle: function(res) {
// 此处例子：当返回数据中的字段errcode等于0x10040730时，错误弹框的标题是“温馨提示”，其他情况下则是“操作失败”
return res.errcode == 0x10040730 ? '温馨提示' : '操作失败'
},
// [可选] 当CGI返回错误时，弹框提示的内容文字
errorContent: function(res) {
// 此处例子：返回数据中的字段msg为错误弹框的提示内容文字
return res.msg ? res.msg : '服务可能存在异常，请稍后重试'
},
// [可选] 当出现CGI错误时，统一的回调函数，这里可以做统一的错误上报等处理
errorCallback: function(obj, res) {
// do some report
},
// [可选] 当出现错误时，弹框是否显示重试按钮，默认为false
errorRetryBtn: true,
// [可选] 是否需要调用checkSession，验证小程序的登录态过期，可不配置，默认为false
doNotCheckSession: true,
// [可选] 上报耗时的函数，name为上报名称，startTime为接口调用开始时的时间戳，endTime为接口返回时的时间戳
reportCGI: function(name, startTime, endTime, request) {
//wx.reportAnalytics(name, {
// time: endTime - startTime
//});
//request({
// url: 'reportCGI',
// data: {
// name: name,
// cost: endTime - startTime
// },
// fail: function() {
//
// }
//})
console.log(name + ":" + (endTime - startTime));
},
// [可选] 提供接口的mock，若不需使用，请设置为false。url为调用weRequest.request()时的url。mock数据的格式与正式接口提供的数据格式一致。
mockJson: {
url1: require("../../mock1.json"),
url2: require("../../mock2.json"),
url3: require("../../mock3.json")
},
// [可选] 所有请求都会自动带上globalData里的参数
globalData: function() {
return {
version: getApp().version
}
},
// [可选] session本地缓存时间(单位为ms)，可不配置，默认不设置本地缓存时间
sessionExpireTime: 24 * 60 * 60 * 1000,
// [可选] session本地缓存时间存在Storage中的名字，可不配置，默认为 sessionExpireKey
sessionExpireKey: "sessionExpireKey"
})
[return Promise]
带上登录态发起一个请求，参数大部分与
wx.request一致
|参数名
|类型
|必填
|默认值
|说明
|是否与wx.request不一致
|url
|String
|是
|开发者服务器接口地址，若在init()时有配置urlPerfix，则这里会自动拼接前缀
|是
|data
|Object/String
|否
|请求的参数
|header
|Object
|否
|设置请求的 header，header 中不能设置 Referer。
|method
|String
|否
|GET
|（需大写）有效值：OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE, CONNECT
|dataType
|String
|否
|json
|如果设为json，会尝试对返回的数据做一次 JSON.parse
|beforeSend
|Function
|否
|发起请求前执行的函数
|是
|success
|Function
|否
|收到开发者服务成功返回，且执行
successTrigger成功后的回调函数，参数为
successData返回的参数
|是
|fail
|Function
|否
|接口调用失败，或执行
successTrigger失败后的回调函数，若这里有配置，则不再默认弹窗报错
|是
|complete
|Function
|否
|接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）
|showLoading
|Boolean/String
|否
|false
|请求过程页面是否展示全屏的loading，当值为字符串时，将展示相关文案的loading
|是
|report
|String
|否
|接口请求成功后将自动执行init()中配置的reportCGI函数，其中的name字段值为这里配置的值
|是
|cache
|Boolean
|否
|接口是否启用缓存机制，若为true，将以url为key将结果存储在storage中，下次带cache的请求优先返回缓存内容，success回调中第二个参数对象的isCache值将标识内容是否为缓存
|是
|noCacheFlash
|Boolean
|否
|当启用缓存时，决定除了返回缓存内容外，是否还返回接口实时内容，以防止页面多次渲染的抖动
|是
|catchError
|Boolean
|否
|false
|当使用Promise模式时，开发者是否需要捕获错误（默认不捕获，统一自动处理错误）
|是
weRequest.request({
url: 'order/detail',
showLoading: true,
report: 'detail',
data: {
id: '123'
},
success: function (data, ext) {
console.log(data, ext.isCache);
},
fail: function(res) {
}
})
[return Promise]
带上登录态，将本地资源上传到开发者服务器，客户端发起一个 HTTPS POST 请求，其中 content-type 为 multipart/form-data，参数大部分与
wx.uploadFile一致
|参数名
|类型
|必填
|默认值
|说明
|是否与wx.uploadFile不一致
|url
|String
|是
|开发者服务器接口地址，若在init()时有配置urlPerfix，则这里会自动拼接前缀
|是
|filePath
|String
|是
|要上传文件资源的路径
|name
|String
|是
|文件对应的 key , 开发者在服务器端通过这个 key 可以获取到文件二进制内容
|header
|Object
|否
|设置请求的 header，header 中不能设置 Referer。
|formData
|Object
|否
|HTTP 请求中其他额外的 form data
|beforeSend
|Function
|否
|发起请求前执行的函数
|是
|success
|Function
|否
|收到开发者服务成功返回，且执行
successTrigger成功后的回调函数，参数为
successData返回的参数
|是
|fail
|Function
|否
|接口调用失败，或执行
successTrigger失败后的回调函数，若这里有配置，则不再默认弹窗报错
|是
|complete
|Function
|否
|接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行）
|showLoading
|Boolean/String
|否
|false
|请求过程页面是否展示全屏的loading，当值为字符串时，将展示相关文案的loading
|是
|report
|String
|否
|接口请求成功后将自动执行init()中配置的reportCGI函数，其中的name字段值为这里配置的值
|是
|catchError
|Boolean
|否
|false
|当使用Promise模式时，开发者是否需要捕获错误（默认不捕获，统一自动处理错误）
|是
wx.chooseImage({
count: 1,
success: function (res) {
weRequest.uploadFile({
url: 'upload/img',
filePath: res.tempFilePaths[0],
name: 'pic',
showLoading: "提交中",
success(data){
console.log(data.imgPath);
}
})
}
})
[return String] 获取本地缓存中用户票据的值
[return Object] 获取weRequest的配置。返回的Object内容如下：
|参数名
|类型
|说明
|urlPerfix
|String or Function
|在组件初始化时传入的请求URL的固定前缀
|sessionExpireTime
|Int
|在组件初始化时传入的用户登陆态设置本地缓存时间
|sessionExpireKey
|String
|在组件初始化时传入的用户登陆态本地缓存时间Storage的key
|sessionExpire
|Int
|用户登陆态本地缓存过期的时间戳
[不建议使用] 在不发起业务请求的情况下，单独执行登录逻辑
[不建议使用] 设置用户票据的值
获取 weRequest 版本号
只需要在请求的时候，加上参数
showLoading: true即可，如：
weRequest.request({
url: 'order/detail',
showLoading: true,
data: {
id: '123'
},
success: function (data) {
console.log(data);
}
})
当然，如果你希望使用个性化的loading样式，你可以直接使用beforeSend参数来进行自定义展示个性化的loading，并且在complete的时候将它隐藏。
只需要在请求的时候，加上参数
fail: function(){ ... }即可，如：
weRequest.request({
url: 'order/detail',
slience: true,
data: {
id: '123'
},
success: function (data) {
console.log(data);
},
fail: function(res) {
console.log(res);
}
})
此时，如果接口返回错误码，将触发这里定义的fail函数，且默认错误弹框将不会出现。
catchError: true 并触发请求失败时，我能捕获到哪些信息？
当使用 Proimse 模式，并且开发者希望手动捕获错误时，就可以配置
catchError: true。此时触发请求失败时，就会抛出一个对象，里面包含了错误信息
msg（已通过配置的
errorContent 处理）和该请求最原始的返回包体
data。你可以通过
msg 直接用于上报或提示，也可以通过
data 来进行特殊的判断处理。
weRequest.request({
url: 'order/detail',
showLoading: true,
data: { id: '123' }
}).then(res => {
// 请求成功返回的数据 res
}).catch(e => {
console.log(e.message); // 错误信息，已通过 `errorContent` 处理
console.log(e.data); // 错误请求返回包体
})
可在调用
init方法时，在钩子
beforeSend中实现，举例如下：
weRequest.init({
// ...
beforeSend(obj, session) {
obj.header.session = session;
// 切记修改完后，需要将obj返回
return obj;
},
// ...
})