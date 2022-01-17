解决繁琐的小程序会话管理，一款自带登录态管理的网络请求组件。

目标

让业务逻辑更专注，不用再关注底层登录态问题。小程序对比以往的H5，登录态管理逻辑要复杂很多。通过 weRequest 这个组件，希望能帮助开发者把更多精力放在业务逻辑上，而登录态管理问题只需通过一次简单配置，以后就不用再花精力管理了。

如何安装

a) 通过npm安装

npm install --save we-request

b) 或直接下载 build/weRequest.min.js 放到小程序包内

怎么使用

1) 引入 weRequest 组件

import weRequest from 'we-request' ;

1.b) commonJs 模式

const weRequest= require ( 'we-request' );

2) 初始化组件配置

weRequest.init({ })

3) 就像使用 wx.request 那样去使用它

weRequest.request({ url : 'order/detail' , data : { id : '107B7615E04AE64CFC10' }, success : function ( data ) { } }) weRequest.request({ url : 'order/detail' , data : { id : '107B7615E04AE64CFC10' } }).then( ( data )=> { })

使用贴士

正常情况下组件只需要 init 一次即可，因此初始化可以封装在一个文件中：

import weRequest from 'we-request' ; weRequest.init({ }); export default weRequest;

后续业务逻辑直接引用封装好的文件即可使用：

import weRequest from 'util/weRequest' ; weRequest.request({ })

为什么需要它

上图是小程序官方文档中的登录时序图。此图涵盖了前后端，详细讲解了包括登录态的生成，维护，传输等各方面的问题。

具体到业务开发过程中的前端来说，我认为上图还不够完整，于是我画了下面这张以前端逻辑为出发点的、包含循环的流程图。 我认为前端每一次发起网络请求，跟后台进行数据交互，都适用于下图的流程：

hasChecked： 用一状态标识本生命周期内是否执行过 wx.checkSession ，判断该标识，若否，开始执行 wx.checkSession ，若是，进入下一步

wx.checkSession()： 调用接口判断登录态是否过期，若是，重新登录；若否，进入下一步 wx.checkSession()是小程序提供的检测登录态是否过期的接口，生命周期内只需调用一次即可。用户越久未使用小程序，用户登录态越有可能失效。反之如果用户一直在使用小程序，则用户登录态一直保持有效。具体时效逻辑由微信维护，对开发者透明

wx.getStorage(session)： 尝试获取本地的 session 。如果之前曾经登录过，则能获取到；否则，本地无 session

wx.login()： 小程序提供的接口，用于获取 code （code有效期为5分钟）

wx.request(code)： 将 code 通过后台提供的接口，换取 session

wx.setStorage(session)： 将后台接口返回的 session 存入到localStorage，以备后续使用

wx.request(session)： 真正发起业务请求，请求中带上 session

parse(data)： 对后台返回的数据进行预解析，若发现登录态失效，则重新执行登录；若成功，则真正获取到业务数据

只要遵循上图的流程，我们就无需在业务逻辑中关注登录态的问题了，相当于把登录态的管理问题耦合到了发起网络请求当中，本组件则完成了上述流程的封装，让开发者不用再关心以上逻辑，把精力放回在业务的开发上。

2.0 版本与 1.0 版本的区别

从上面介绍中可知，在本地无登录态的场景下，若要调用业务请求，首先需要执行一次登录流程，在拿到登录态后，才能真正地发起业务请求，整个过程涉及到多个网络来回。 而2.0版本针对这里进行了一个优化，在后端接口满足的前提下，2.0的版本在发起业务请求时，根据当下情况可能会附带登录态，也可能会附带wx.login()返回的code，后端根据场景可能会先执行登录流程，然后完成业务逻辑后，将登录态和业务数据一同返回，以节省一次网络的来回。也就是说，对于2.0版本而已，不需要专门的登录接口了，所有的业务请求接口都需要兼容登录逻辑。 如需使用2.0版本，请移步这里

演示DEMO

自动带上登录态参数

通过 weRequest 发出的请求，将会自动带上登录态参数。 对应的流程为下图中红色的指向：

当本地没有登录态时，按照流程图， weRequest 将会自动执行 wx.login() 后的一系列流程，得到 code 并调用后台接口换取 session ，储存在localStorage之后，重新发起业务请求。 对应的流程为下图中红色的指向：

对后台数据进行预解析之后，发现登录态过期，于是重新执行登录流程，获取新的 session 之后，重新发起请求。 对应的流程为下图中红色的指向：

文档

对组件进行初始化配置，使用组件发起请求前必须进行至少一次的配置

OBJECT参数说明

参数名 类型 必填 默认值 说明 sessionName String 否 session 所有请求会带上以此为key的票据；可不配置，票据名默认为session urlPerfix String/Function 否 请求URL的固定前缀，如果配置了，后续请求的URL都会自动加上这个前缀，如果是函数，则为函数的返回值 loginTrigger Function 是 触发重新登录的条件；参数为CGI返回的数据，返回需要重新登录的条件 codeToSession Object 是 用code换取session的CGI配置 reLoginLimit Int 否 3 登录重试次数，当连续请求登录接口返回失败次数超过这个次数，将不再重试登录 successTrigger Function 是 触发请求成功的条件；参数为CGI返回的数据，返回接口逻辑成功的条件 successData Function 否 成功之后返回数据；参数为CGI返回的数据，返回逻辑需要使用的数据 errorHandler Function 否 自定义错误处理函数，若被定义，则默认的报错弹窗将不再自动发生，下方的errorTitle和errorContent将被忽略 errorTitle String/Function 否 操作失败 接口逻辑失败时，错误弹窗的标题 errorContent String/Function 否 接口逻辑失败时，错误弹窗的内容 errorCallback Function 否 当出现接口逻辑错误时，会执行统一的回调函数，这里可以做统一的错误上报等处理 errorRetryBtn Boolean 否 false 接口逻辑失败时，错误弹框是否显示重试按钮，点击重试可重新尝试发起请求 doNotCheckSession Boolean 否 false 是否需要调用checkSession，验证小程序的登录态过期；若业务不需要使用到session_key，则可配置为true reportCGI Function 否 接口返回成功之后，会执行统一的回调函数，这里可以做统一的耗时上报等处理 mockJson Object 否 可为接口提供mock数据 globalData Object/Function 否 所有请求都会自动带上这里的参数 sessionExpireTime Int 否 null 为用户登陆态设置本地缓存时间（单位为ms），一旦过期，直接废弃缓存中的登陆态 sessionExpireKey String 否 sessionExpireKey 如果为用户登陆态设置了本地缓存时间，则过期时间将以此值为key存储在Storage中 doNotUseQueryString Boolean 否 false 默认情况下，POST请求，登陆态除了带在请求body中，也会带在queryString上，如果配置了这个为true，则登陆态不带在queryString中 setHeader Object/Function 否 所有请求的header都会带上此对象中的字段 beforeSend Function 否 请求发送前的hook，开发者可在发送前自行处理数据

codeToSession对象参数说明

参数名 类型 必填 默认值 说明 url String 是 CGI的url method String 否 GET 调用改CGI的方法 codeName String 否 code CGI中传参时，存放code的名称 data Object/Function 否 登录接口需要的其他参数，当类型是Function时，第一个参数是code success Function 是 接口返回成功的函数（回调参数有两个，分别为接口返回的数据，以及接口回包对象本身）；需要返回session的值

reportCGI函数参数说明

参数名 类型 说明 name String 调用的接口名字，可在request接口的report字段配置 startTime Int 发起请求时的时间戳 endTime Int 请求返回时的时间戳 request Function 请求方法，可用于上报

beforeSend函数参数说明

参数名 类型 说明 obj Object 请求对象，包含url,data,header，开发者可自行修改，并最后将obj对象返回 session String 登录态票据，开发者可按需将票据放入obj中

示例代码

weRequest.init({ sessionName : "session" , urlPerfix : "https://www.example.com/" , loginTrigger : function ( res ) { return res.errcode == -1 ; }, codeToSession : { url : 'user/login' , method : 'GET' , codeName : 'code' , data : {}, success : function ( data, res ) { return data.session; } }, reLoginLimit : 2 , successTrigger : function ( res ) { return res.errcode == 0 ; }, successData : function ( res ) { return res.data; }, errorTitle : function ( res ) { return res.errcode == 0x10040730 ? '温馨提示' : '操作失败' }, errorContent : function ( res ) { return res.msg ? res.msg : '服务可能存在异常，请稍后重试' }, errorCallback : function ( obj, res ) { }, errorRetryBtn : true , doNotCheckSession : true , reportCGI : function ( name, startTime, endTime, request ) { console .log(name + ":" + (endTime - startTime)); }, mockJson : { url1 : require ( "../../mock1.json" ), url2 : require ( "../../mock2.json" ), url3 : require ( "../../mock3.json" ) }, globalData : function ( ) { return { version : getApp().version } }, sessionExpireTime : 24 * 60 * 60 * 1000 , sessionExpireKey : "sessionExpireKey" })

[return Promise] 带上登录态发起一个请求，参数大部分与 wx.request 一致

OBJECT参数说明

参数名 类型 必填 默认值 说明 是否与wx.request不一致 url String 是 开发者服务器接口地址，若在init()时有配置urlPerfix，则这里会自动拼接前缀 是 data Object/String 否 请求的参数 header Object 否 设置请求的 header，header 中不能设置 Referer。 method String 否 GET （需大写）有效值：OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE, CONNECT dataType String 否 json 如果设为json，会尝试对返回的数据做一次 JSON.parse beforeSend Function 否 发起请求前执行的函数 是 success Function 否 收到开发者服务成功返回，且执行 successTrigger 成功后的回调函数，参数为 successData 返回的参数 是 fail Function 否 接口调用失败，或执行 successTrigger 失败后的回调函数，若这里有配置，则不再默认弹窗报错 是 complete Function 否 接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行） showLoading Boolean/String 否 false 请求过程页面是否展示全屏的loading，当值为字符串时，将展示相关文案的loading 是 report String 否 接口请求成功后将自动执行init()中配置的reportCGI函数，其中的name字段值为这里配置的值 是 cache Boolean 否 接口是否启用缓存机制，若为true，将以url为key将结果存储在storage中，下次带cache的请求优先返回缓存内容，success回调中第二个参数对象的isCache值将标识内容是否为缓存 是 noCacheFlash Boolean 否 当启用缓存时，决定除了返回缓存内容外，是否还返回接口实时内容，以防止页面多次渲染的抖动 是 catchError Boolean 否 false 当使用Promise模式时，开发者是否需要捕获错误（默认不捕获，统一自动处理错误） 是

示例代码

weRequest.request({ url : 'order/detail' , showLoading : true , report : 'detail' , data : { id : '123' }, success : function ( data, ext ) { console .log(data, ext.isCache); }, fail : function ( res ) { } })

[return Promise] 带上登录态，将本地资源上传到开发者服务器，客户端发起一个 HTTPS POST 请求，其中 content-type 为 multipart/form-data，参数大部分与 wx.uploadFile 一致

OBJECT参数说明

参数名 类型 必填 默认值 说明 是否与wx.uploadFile不一致 url String 是 开发者服务器接口地址，若在init()时有配置urlPerfix，则这里会自动拼接前缀 是 filePath String 是 要上传文件资源的路径 name String 是 文件对应的 key , 开发者在服务器端通过这个 key 可以获取到文件二进制内容 header Object 否 设置请求的 header，header 中不能设置 Referer。 formData Object 否 HTTP 请求中其他额外的 form data beforeSend Function 否 发起请求前执行的函数 是 success Function 否 收到开发者服务成功返回，且执行 successTrigger 成功后的回调函数，参数为 successData 返回的参数 是 fail Function 否 接口调用失败，或执行 successTrigger 失败后的回调函数，若这里有配置，则不再默认弹窗报错 是 complete Function 否 接口调用结束的回调函数（调用成功、失败都会执行） showLoading Boolean/String 否 false 请求过程页面是否展示全屏的loading，当值为字符串时，将展示相关文案的loading 是 report String 否 接口请求成功后将自动执行init()中配置的reportCGI函数，其中的name字段值为这里配置的值 是 catchError Boolean 否 false 当使用Promise模式时，开发者是否需要捕获错误（默认不捕获，统一自动处理错误） 是

示例代码

wx.chooseImage({ count : 1 , success : function ( res ) { weRequest.uploadFile({ url : 'upload/img' , filePath : res.tempFilePaths[ 0 ], name : 'pic' , showLoading : "提交中" , success(data){ console .log(data.imgPath); } }) } })

[return String] 获取本地缓存中用户票据的值

[return Object] 获取weRequest的配置。返回的Object内容如下：

参数名 类型 说明 urlPerfix String or Function 在组件初始化时传入的请求URL的固定前缀 sessionExpireTime Int 在组件初始化时传入的用户登陆态设置本地缓存时间 sessionExpireKey String 在组件初始化时传入的用户登陆态本地缓存时间Storage的key sessionExpire Int 用户登陆态本地缓存过期的时间戳

[不建议使用] 在不发起业务请求的情况下，单独执行登录逻辑

[不建议使用] 设置用户票据的值

获取 weRequest 版本号

FAQ

只需要在请求的时候，加上参数 showLoading: true 即可，如：

weRequest.request({ url : 'order/detail' , showLoading : true , data : { id : '123' }, success : function ( data ) { console .log(data); } })

当然，如果你希望使用个性化的loading样式，你可以直接使用beforeSend参数来进行自定义展示个性化的loading，并且在complete的时候将它隐藏。

只需要在请求的时候，加上参数 fail: function(){ ... } 即可，如：

weRequest.request({ url : 'order/detail' , slience : true , data : { id : '123' }, success : function ( data ) { console .log(data); }, fail : function ( res ) { console .log(res); } })

此时，如果接口返回错误码，将触发这里定义的fail函数，且默认错误弹框将不会出现。

当配置 catchError: true 并触发请求失败时，我能捕获到哪些信息？

当使用 Proimse 模式，并且开发者希望手动捕获错误时，就可以配置 catchError: true 。此时触发请求失败时，就会抛出一个对象，里面包含了错误信息 msg （已通过配置的 errorContent 处理）和该请求最原始的返回包体 data 。你可以通过 msg 直接用于上报或提示，也可以通过 data 来进行特殊的判断处理。

weRequest.request({ url : 'order/detail' , showLoading : true , data : { id : '123' } }).then( res => { }).catch( e => { console .log(e.message); console .log(e.data); })

可在调用 init 方法时，在钩子 beforeSend 中实现，举例如下：