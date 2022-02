Slack like emoji selector with apple/ios, twitter/twemoji, google, emojione, facebook, messenger and custom emoji support. I ❤️ opensource.

Thanks to Cal Henderson @iamcal.

Demo

Installation

Use one of the following:

npm npm i wdt-emoji-bundle

bower bower i wdt-emoji-bundle

pull in the source directly, load wdt-emoji-bundle.min.js , wdt-emoji-bundle.css and the sheets/ directory

Initialize

wdtEmojiBundle.init( '.your-inputs-selector' );

Advanced configuration

Tell the widget where to get the sheets from

wdtEmojiBundle.defaults.emojiSheets.apple = './sheet_apple.png' ; wdtEmojiBundle.defaults.emojiSheets.google = './sheet_google.png' ; wdtEmojiBundle.defaults.emojiSheets.twitter = './sheet_twitter.png' ; wdtEmojiBundle.defaults.emojiSheets.emojione = './sheet_emojione.png' ; wdtEmojiBundle.defaults.emojiSheets.facebook = './sheet_facebook.png' ; wdtEmojiBundle.defaults.emojiSheets.messenger = './sheet_messenger.png' ;

Set emoji set default sheet (this has to be done before the init)

wdtEmojiBundle.defaults.emojiType = 'apple' ;

otherwise use

wdtEmojiBundle.changeType(emojiType);

Hover color classes for picker's emoji's

wdtEmojiBundle.defaults.pickerColors = [ 'green' , 'pink' , 'yellow' , 'blue' , 'gray' ];

Picker tab section's orders, higher is first. Bundle render the sections according to this values.

wdtEmojiBundle.defaults.sectionOrders = { 'Recent' : 10 , 'Custom' : 9 , 'People' : 8 , 'Nature' : 7 , 'Foods' : 6 , 'Activity': 5 , 'Places' : 4 , 'Objects' : 3 , 'Symbols' : 2 , 'Flags' : 1 };

API

Render function takes any html string and convert to emojies based on the current bundle emoji type. (apple, google, twitter, emojione)

var output = wdtEmojiBundle.render( 'Lorem ipsum :) :speak_no_evil:' );

Event listeners: 'select', 'afterSelect', 'afterPickerOpen'

wdtEmojiBundle.on( 'afterSelect' , function ( event ) { console .log( 'element' , event.el); console .log( 'emoji' , event.emoji); })

Auto open the emoji picker when the user types the colon key : in the input:

Add class '.wdt-emoji-open-on-colon' to the input field that is going to have the emoji picker

Better documentation :)

Responsive Improvements.

Better popup positioning.

Open on colon support for contenteditables.

Frequently used emoji list with localstorage and/or API.

Provide more events; open, close, pickeropen, pickerclose etc.

Custom emoji support.

Skin color support for apple icons.

Better contenteditable support, WYSIWYG?

Check browser compatibilities.

http://ned.im/wdt-emoji-bundle