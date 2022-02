Webpack Chrome Extension Reloader

Creates a manifest.json

Reload only the chunk not all files.

Restarts the chrome extension if has changed manifest.js, content_scripts.js, background.scripts

background, content_scripts, devtools, options, popup, tab

Installation

npm install wcer --save-dev // or yarn add wcer --dev

Usage

Add wcer to the plugins section of your webpack configuration file.

const path = require ( 'path' ); const ChromeReloadPlugin = require ( 'wcer' ); module .exports = { plugins : [ new ChromeReloadPlugin({ port : 9090 , manifest : path.join(__dirname, '..' , 'src' , 'manifest.js' ) }) ] }

Example