Get the css for a wayback machine url.

Installation

npm install --save wayback-css

Usage

const waybackCss = require ( 'wayback-css' ) waybackCss( 'google.com' , '20151221' ) .then(doStuff) .catch(handleError)

License

MIT

Contributing

Fork it Create your feature branch ( git checkout -b my-new-feature ) Commit your changes ( git commit -am 'Add some feature' ) Push to the branch ( git push origin my-new-feature ) Create new Pull Request

Crafted with <3 by John Otander (@4lpine).