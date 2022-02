Wayang

a Plugin for puppeteer, that help you do human thing in headless browser such as by pass reCaptcha,

Iam not robot button , captcha with visual puzzle and many more

Wayang

Example

const puppeteer = require ( 'puppeteer' ); const dalang = require ( 'wayang' ); ( async ( ) => { const browser = await puppeteer.launch( ); const page = await browser.newPage( ); page.setViewport( { width: 1920, height:1080, } ) await page.goto( 'http: let kimantep = new dalang( { page:page } ) kimantep.listenToDalang( function ( action ){ } ) } )( );

More