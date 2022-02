promise-based wav encoder

Installation

npm install wav-encoder

API

encode(audioData: AudioData, [opts: object]): Promise<ArrayBuffer> audioData should contain two fields sampleRate and channelData . opts is an optional parameter which used to design the output wav format. opts.bitDepth the number of bits of information in each sample opts.float encode to float values opts.symmetric encode to symmetrical values (see #10) The default format is { float: false, bitDepth: 16 }

encode.sync(audioData: AudioData, [opts: object]): ArrayBuffer synchronous version



interface AudioData { sampleRate : number; channelData: Float32Array []; }

Usage

const fs = require ( "fs" ); const WavEncoder = require ( "wav-encoder" ); const whiteNoise1sec = { sampleRate : 44100 , channelData : [ new Float32Array ( 44100 ).map( () => Math .random() - 0.5 ), new Float32Array ( 44100 ).map( () => Math .random() - 0.5 ) ] }; WavEncoder.encode(whiteNoise1sec).then( ( buffer ) => { fs.writeFileSync( "noise.wav" , new Buffer(buffer)); });

License

MIT