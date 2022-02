promise-based wav decoder

Installation

npm install wav-decoder

API

decode(src: ArrayBuffer, [opts: object]): Promise<AudioData> if provide an instance of Buffer , it is converted to ArrayBuffer like Uint8Array.from(src).buffer implicitly. opts.symmetric decode to symmetrical values (see #14)

decode.sync(src: ArrayBuffer, [opts: object]): AudioData synchronous version



Returns

interface AudioData { sampleRate : number; channelData: Float32Array []; }

Usage

const fs = require ( "fs" ); const WavDecoder = require ( "wav-decoder" ); const readFile = ( filepath ) => { return new Promise ( ( resolve, reject ) => { fs.readFile(filepath, (err, buffer) => { if (err) { return reject(err); } return resolve(buffer); }); }); }; readFile( "foobar.wav" ).then( ( buffer ) => { return WavDecoder.decode(buffer); }).then( function ( audioData ) { console .log(audioData.sampleRate); console .log(audioData.channelData[ 0 ]); console .log(audioData.channelData[ 1 ]); });

License

MIT