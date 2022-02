Ware Loader A loader for webpack that let you change your source in loader.

Install

npm install --save-dev ware-loader

Examples

Use the loader either via your webpack config. Here is an example to parse markdown file as vue component.

Via webpack config (recommended)

webpack.config.js

const MarkdownIt = require ( 'markdonw-it' ) const md = new MarkdownIt() module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.md$/ , loader : 'ware-loader' , enforce : 'pre' , options : { raw : true , middleware : function ( source ) { return `<template><div> ${md.render(source)} </div></template>` } } }, { test : /\.md$/ , use : 'vue-loader' } ] } }

In your application

import Doc from './doc.md' ;

Options

Option Description Type Default raw If set to false , source will be wrapped with 'module.exports = ' + source boolean false async Whehter middleware should be async function boolean false middleware Functions to change source function[], function -

Maintainers