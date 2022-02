Simple wallet address validator for validating Bitcoin and other altcoins addresses in Node.js and browser.

Forked from ryanralph/altcoin-address.

File size is ~22 kB (minifed and gzipped).

Installation

NPM

npm install wallet-address-validator

Browser

< script src = "wallet-address-validator.min.js" > </ script >

API

Parameters

address - Wallet address to validate.

currency - Optional. Currency name or symbol, e.g. 'bitcoin' (default), 'litecoin' or 'LTC'

(default), or networkType - Optional. Use 'prod' (default) to enforce standard address, 'testnet' to enforce testnet address and 'both' to enforce nothing.

Returns true if the address (string) is a valid wallet address for the crypto currency specified, see below for supported currencies.

Supported crypto currencies

Auroracoin/AUR, 'auroracoin' or 'AUR'

Bankex/BKX, 'bankex' or 'BKX'

BeaverCoin/BVC, 'beavercoin' or 'BVC'

Biocoin/BIO, 'biocoin' or 'BIO'

Bitcoin/BTC, 'bitcoin' or 'BTC'

BitcoinCash/BCH, 'bitcoincash' or 'BCH'

BitcoinGold/BTG, 'bitcoingold' or 'BTG'

BitcoinPrivate/BTCP, 'bitcoinprivate' or 'BTCP'

BitcoinZ/BTCZ, 'bitcoinz' or 'BTCZ'

Callisto/CLO, 'callisto' or 'CLO'

Dash, 'dash' or 'DASH'

Decred/DCR, 'decred' or 'DCR'

Digibyte/DGB, 'digibyte' or 'DGB'

Dogecoin/DOGE, 'dogecoin' or 'DOGE'

Ethereum/ETH, 'ethereum' or 'ETH'

EthereumClassic/ETH, 'ethereumclassic' or 'ETC'

EthereumZero/ETZ, 'etherzero' or 'ETZ'

Freicoin/FRC, 'freicoin' or 'FRC'

Garlicoin/GRLC, 'garlicoin' or 'GRLC'

Hush/HUSH, 'hush' or 'HUSH'

Komodo/KMD, 'komodo' or 'KMD'

Litecoin/LTC, 'litecoin' or 'LTC'

Megacoin/MEC, 'megacoin' or 'MEC'

Monero/XMR, 'monero' or 'XMR'

Namecoin/NMC, 'namecoin' or 'NMC'

Nano/NANO, 'nano' or 'NANO'

NEO/NEO, 'NEO' or 'NEO'

NeoGas/GAS, 'neogas' or 'GAS'

Peercoin/PPCoin/PPC, 'peercoin' or 'PPC'

Primecoin/XPM, 'primecoin' or 'XPM'

Protoshares/PTS, 'protoshares' or 'PTS'

Qtum/QTUM, 'qtum' or 'QTUM'

Raiblocks/XRB, 'raiblocks' or 'XRB'

Ripple/XRP, 'ripple' or 'XRP'

Snowgem/SNG, 'snowgem' or 'SNG'

Vertcoin/VTC, 'vertcoin' or 'VTC'

Votecoin/VTC, 'votecoin' or 'VOT'

Zcash/ZEC, 'zcash' or 'ZEC'

Zclassic/ZCL, 'zclassic' or 'ZCL'

ZenCash/ZEN, 'zencash' or 'ZEN'

Usage example

Node

var WAValidator = require ( 'wallet-address-validator' ); var valid = WAValidator.validate( '1KFzzGtDdnq5hrwxXGjwVnKzRbvf8WVxck' , 'BTC' ); if (valid) console .log( 'This is a valid address' ); else console .log( 'Address INVALID' );

var WAValidator = require ( 'wallet-address-validator' ); var valid = WAValidator.validate( '1KFzzGtDdnq5hrwxXGjwVnKzRbvf8WVxck' , 'litecoin' , 'testnet' ); if (valid) console .log( 'This is a valid address' ); else console .log( 'Address INVALID' );

Browser

