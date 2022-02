微信小程序客户端腾讯云增强 SDK

本 项目是 Wafer2 的组成部分,为小程序客户端开发提供 SDK 支持会话服务和信道服务。

SDK 获取与安装

解决方案 Demo 已经集成并使用最新版的 SDK,需要快速了解的可以从 Demo 开始。

如果需要单独开始,本 SDK 已经发布为 bower 模块,可以直接安装到小程序目录中。

npm install wafer2-client-sdk

安装之后,就可以使用 require 引用 SDK 模块:

var qcloud = require ( './node_modules/wafer2-client-sdk/index.js' );

会话服务

会话服务让小程序拥有会话管理能力。

登录

由于微信的 wx.getUserInfo 不再弹窗授权,得修改为 button 弹窗获取用户信息。为此我们提供了新的 API 实现,具体可参考:https://github.com/tencentyun/wafer2-quickstart/issues/10 的说明

注意 2.0 版本以上的 Client SDK 需配合 1.4.x 以上版本的 Node.js SDK 或者,2.2.x 以上版本的 PHP SDK。

<button open-type= "getUserInfo" lang= "zh_CN" bindgetuserinfo= "doLogin" >获取用户信息</button> doLogin: function () { const session = qcloud.Session.get() if (session) { qcloud.loginWithCode({ success: res => { this.setData({ userInfo: res, logged: true }) util.showSuccess( '登录成功' ) }, fail: err => { console.error(err) util.showModel( '登录错误' , err.message) } }) } else { qcloud.login({ success: res => { this.setData({ userInfo: res, logged: true }) util.showSuccess( '登录成功' ) }, fail: err => { console.error(err) util.showModel( '登录错误' , err.message) } }) } }

本 SDK 需要配合云端 SDK 才能提供完整会话服务。通过 setLoginUrl 设置登录地址,云服务器在该地址上使用云端 SDK 处理登录请求。

setLoginUrl 方法设置登录地址之后会一直有效,因此你可以在微信小程序启动时设置。

登录成功后,可以获取到当前微信用户的基本信息。

登录可以在小程序和服务器之间建立会话,服务器由此可以获取到用户的标识和信息。

var qcloud = require ( './bower_components/qcloud-weapp-client-sdk/index.js' ); qcloud.setLoginUrl( 'https://199447.qcloud.la/login' ); qcloud.login({ success : function ( userInfo ) { console .log( '登录成功' , userInfo); }, fail : function ( err ) { console .log( '登录失败' , err); } });

请求

如果希望小程序的网络请求包含会话,登录之后使用 request 方法进行网络请求即可。

qcloud.request({ url : 'http://199447.qcloud.la/user' , success : function ( response ) { console .log(response); }, fail : function ( err ) { console .log(err); } });

如果调用 request 之前还没有登录,则请求不会带有会话。 request 方法也支持 login 参数支持在请求之前自动登录。

qcloud.setLoginUrl( 'https://199447.qcloud.la/login' ); qcloud.request({ login : true , url : 'http://199447.qcloud.la/user' , success : function ( response ) { console .log(response); }, fail : function ( err ) { console .log(err); } });

关于会话服务详细技术说明,请参考 Wiki。

信道服务

信道服务小程序支持利用腾讯云的信道资源使用 WebSocket 服务。

var tunnel = this .tunnel = new qcloud.Tunnel( 'https://199447.qcloud.la/tunnel' ); tunnel.on( 'connect' , () => console .log( 'WebSocket 信道已连接' )); tunnel.on( 'close' , () => console .log( 'WebSocket 信道已断开' )); tunnel.on( 'reconnecting' , () => console .log( 'WebSocket 信道正在重连...' )); tunnel.on( 'reconnect' , () => console .log( 'WebSocket 信道重连成功' )); tunnel.on( 'error' , error => console .error( '信道发生错误:' , error)); tunnel.on( 'speak' , speak => console .log( '收到 speak 消息:' , speak)); tunnel.open(); tunnel.emit( 'speak' , { word : "hello" , who : { nickName : "techird" }}); tunnel.close();

信道服务同样需要业务服务器配合云端 SDK 支持,构造信道实例的时候需要提供业务服务器提供的信道服务地址。通过监听信道消息以及自定义消息来通过信道实现业务。

关于信道使用的更完整实例,建议参考客户端 Demo 中的三木聊天室应用源码。

关于信道服务详细技术说明,请参考 Wiki。

API

setLoginUrl

设置会话服务登录地址。

语法

qcloud.setLoginUrl(loginUrl);

参数

参数 类型 说明 loginUrl string 会话服务登录地址

login

登录,建立微信小程序会话。

语法

qcloud.login(options);

参数

参数 类型 说明 options PlainObject 会话服务登录地址 options.success () => void 登录成功的回调 options.error (error) => void 登录失败的回调

request

进行带会话的请求。

语法

qcloud.request(options);

参数

参数 类型 说明 options PlainObject 会话服务登录地址 options.login bool 是否自动登录以获取会话,默认为 false options.url string 必填,要请求的地址 options.header PlainObject 请求头设置,不允许设置 Referer options.method string 请求的方法,默认为 GET options.success (response) => void 登录成功的回调。 response.statusCode :请求返回的状态码

:请求返回的状态码 response.data :请求返回的数据 options.error (error) => void 登录失败的回调 options.complete () => void 登录完成后回调,无论成功还是失败

Tunnel

表示一个信道。由于小程序的限制,同一时间只能有一个打开的信道。

constructor

语法

var tunnel = new Tunnel(tunnelUrl);

参数

参数 类型 说明 tunnelUrl String 会话服务登录地址

on

监听信道上的事件。信道上事件包括系统事件和服务器推送消息。

语法

tunnel.on(type, listener);

参数

参数 类型 说明 type string 监听的事件类型 listener (message?: any) => void 监听器,具体类型的事件发生时调用监听器。如果是消息,则会有消息内容。

事件

事件 说明 connect 信道连接成功后回调 close 信道关闭后回调 reconnecting 信道发生重连时回调 reconnected 信道重连成功后回调 error 信道发生错误后回调 [message] 信道服务器推送过来的消息类型,如果消息类型和上面内置的时间类型冲突,需要在监听的时候在消息类型前加 @ * 监听所有事件和消息,监听器第一个参数接收到时间或消息类型

open

打开信道,建立连接。由于小程序的限制,同一时间只能有一个打开的信道。

语法

tunnel.open();

emit

向信道推送消息。

语法

tunnel.emit(type, content);

参数

参数 类型 说明 type string 要推送的消息的类型 content any 要推送的消息的内容

close

关闭信道

语法

tunnel.close();

LICENSE

MIT