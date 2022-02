Wafer 服务端 SDK - Node.js

介绍

Wafer 服务端 SDK 是腾讯云为微信小程序开发者提供的快速开发库,SDK 封装了以下功能供小程序开发者快速调用:

用户登录与验证

信道服务

图片上传

数据库

客服消息

开发者只需要根据文档对 SDK 进行初始化配置,就可以获得以上能力。你还可以直接到腾讯云小程序控制台购买小程序解决方案,可以得到运行本示例所需的资源和服务,其中包括已部署好的相关程序、示例代码及自动下发的 SDK 配置文件 /etc/qcloud/sdk.config 。

安装

npm install wafer-node-sdk --save

配置

const configs = { appId : 'wx00dd00dd00dd00dd' , appSecret : 'abcdefghijkl' , useQcloudLogin : false , cos : { region : 'cn-south' , fileBucket : 'test' , uploadFolder : '' }, serverHost : '1234567.qcloud.la' , tunnelServerUrl : '1234567.ws.qcloud.la' , tunnelSignatureKey : 'abcdefghijkl' , qcloudAppId : '121000000' , qcloudSecretId : 'ABCDEFG' , qcloudSecretKey : 'abcdefghijkl' , wxMessageToken : 'abcdefghijkl' } const qcloud = require ( 'qcloud-weapp-server-sdk' )(configs)

具体配置项说明请查看:API 文档。

API 文档

具体查看 API 文档。

基本功能

用户登录与验证

用户登录使用 authorization 接口:

const { auth : { authorization } } = qcloud module .exports = ( req, res ) => { authorization(req).then( result => { }) }

用户登录态校验使用 validation 接口:

const { auth : { validation } } = qcloud module .exports = ( req, res ) => { validation(req).then( result => { }) }

如果你使用 Koa 框架,则可以直接使用 SDK 导出的 koaAuthorization 和 koaValidation 中间件,登录信息将会被写进 ctx.state.$wxInfo :

const { auth : { authorizationMiddleware, validationMiddleware } } = qcloud router.get( '/login' , authorizationMiddleware, ctx => { console .log(ctx.state.$wxInfo) }) router.get( '/user' , validationMiddleware, ctx => { console .log(ctx.state.$wxInfo) })

信道服务

业务在一个路由上(如 /tunnel )提供信道服务,只需把该路由上的请求都交给 SDK 的信道服务处理即可。使用信道服务需要实现处理器,来获取处理信道的各种事件,具体可参考配套 Demo 中的 tunnel.js 的实现。

图片上传

SDK 提供直接上传图片至腾讯云对象储存(COS)的接口,只需要将请求传入接口,即可自动上传文件到 COS 中,并返回数据:

const { uploader } = qcloud module .exports = async ctx => { await uploader(ctx.req).then( data => { console .log(data) }) }

数据库

SDK 还暴露出了内部使用的 MySQL 连接,由于 SDK 内部使用 Knex.js 连接数据库,SDK 暴露的 MySQL 实例就是 Knex.js 连接实例,具体使用方法可以查看 Knex.js 文档:

const { mysql } = qcloud mysql( 'db_name' ).select( '*' ).where({ id : 1 })

客服消息

微信提供一个客服消息处理能力,你可以使用 SDK 提供的接口快速部署一个接受客服信息的 API:

const { message : { checkSignature } } = require ( '../qcloud' ) router.get( '/message' , ctx => { const { signature, timestamp, nonce, echostr } = ctx.query if (checkSignature(signature, timestamp, nonce)) ctx.body = echostr else ctx.body = 'ERR_WHEN_CHECK_SIGNATURE' }) router.post( '/message' , (ctx, next) { const { signature, timestamp, nonce } = ctx.query if (!checkSignature(signature, timestamp, nonce)) ctx.body = 'ERR_WHEN_CHECK_SIGNATURE' const body = ctx.request.body ctx.body = 'success' })

示例 Demo

腾讯云还提供了完整的示例代码,点击这里下载。