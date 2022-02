简体中文 | 繁體中文 | English

一个基于 vue 的 PC 端表格组件,支持增删改查、虚拟列表、虚拟树、懒加载、快捷菜单、数据校验、打印导出、表单渲染、数据分页、弹窗、自定义模板、渲染器、贼灵活的配置项、扩展接口等...

设计理念 面向现代浏览器,高效的简洁 API 设计 模块化表格、按需加载、扩展接口 为单行编辑表格而设计,支持增删改查及更多扩展,强大的功能的同时兼具性能

计划 v1.0 基于 vue2.6+,支持所有主流的浏览器,实现表格的一切实用的功能 v2.0 基于 vue2.6+,支持所有主流的浏览器,同时兼具功能与性能 v3.0 基于 vue2.6+,支持现代浏览器并保留兼容 IE11,提升渲染性能 v4.0 基于 vue3.0+,只支持现代浏览器,不支持 IE 下一阶段:sticky 渲染模式、css 变量主题、将虚拟滚动提升到极致、虚拟滚动动态行高、数据图表可视化



QQ 交流群

浏览器支持

80+ ✔ 80+ ✔ 90+ ✔ 75+ ✔ 10+ ✔

功能点

安装

版本:vue 3.x, 依赖库:xe-utils

npm install xe-utils vxe-table@next

Get on unpkg and cdnjs

npm

import { createApp } from 'vue' import 'xe-utils' import VXETable from 'vxe-table' import 'vxe-table/lib/style.css' createApp(App).use(VXETable).mount( '#app' )

CDN

不建议将第三方的 CDN 地址用于生产,因为该连接随时都可能会失效,导致项目挂掉;

使用 CDN 方式记得锁定版本号,避免受到非兼容性更新的影响

< link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/vxe-table@next/lib/style.css" > < script src = "https://unpkg.com/xe-utils" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vxe-table@next" > </ script >

示例

< template > < div > < vxe-table :data = "tableData" > < vxe-column type = "seq" title = "Seq" width = "60" > </ vxe-column > < vxe-column field = "name" title = "Name" > </ vxe-column > < vxe-column field = "role" title = "Role" > </ vxe-column > < vxe-colgroup title = "Group1" > < vxe-column field = "sex" title = "Sex" > </ vxe-column > < vxe-column field = "address" title = "Address" > </ vxe-column > </ vxe-colgroup > </ vxe-table > </ div > </ template > < script lang = "ts" > import { defineComponent, ref } from 'vue' export default defineComponent({ setup () { const tableData = ref([ { id : 10001 , name : 'Test1' , role : 'Develop' , sex : 'Man' , address : 'Shenzhen' }, { id : 10002 , name : 'Test2' , role : 'Test' , sex : 'Man' , address : 'Guangzhou' }, { id : 10003 , name : 'Test3' , role : 'PM' , sex : 'Man' , address : 'Shanghai' } ]) return { tableData } } }) </ script >

文档

💡 使用指南

👉 查看文档

运行项目

安装依赖

npm install

启动本地调试

npm run serve

编译打包,生成编译后的目录:es,lib

npm run lib

License

MIT © 2019-present, Xu Liangzhan