vue3.x 移动端UI组件库

http://vx.bittyos.com/v3/

http://vx.bittyos.com/v3/demo.html

安装

npm install vx-ui --save-dev

全局注册组件

import {createApp} from 'vue' import App from './App' import 'vx-ui/lib/style/theme/index.css' import Vx from 'vx-ui' createApp(App).use(Vx)

import Vue from 'vue' import App from './App' import 'vx-ui/lib/style/theme/button.css' import { Button } from 'vx-ui' // or import Button from 'vx-ui/lib/button' createApp(App).component(Button.name, Button)

修改UI主题风格

npm run build:theme

https://github.com/yunfeihuang/vx-ui/tree/master

