📀 Persist Vuex state with expires by localStorage or some else storage.

Usage

import { Store } from 'vuex' import createPersist from 'vuex-localstorage' new Store({ plugins : [createPersist({ namespace : 'namespace-for-state' , initialState : {}, expires : 7 * 24 * 60 * 60 * 1e3 })] }

Live Example at PLATO

Development Setup

npm install npm run build npm test npm run unit

Special Thanks

vuex-persistedstate

License

MIT